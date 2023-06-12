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新地下季擬推3全新盤 涉2600伙 YOHO Hub料打頭陣 天璽‧海成九龍豪宅焦點

【明報專訊】距離踏入第三季（7月至9月）還有不足3周之際，新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2A期上周六首輪開售188伙，全數清袋估計套現逾11億元後，馬不停蹄部署第三季推盤大計；新地副董事總經理雷霆預告，來季擬推的3個新盤，涉2588伙，其中元朗站The YOHO Hub C期有機會打頭陣登場，另兩個新盤為天水圍天榮站項目1期、啟德跑道區天璽．海1期，後者賣點為坐擁維港海景，勢成來季九龍焦點豪宅。

明報記者 容婌維

今年迄今，新地推出的大埔白石角University Hill系列、NOVO LAND系列，銷情均見熾熱，目前已着手籌備第三季的推盤計劃，希望繼續搶佔市場購買力。新地副董事總經理雷霆預計，以擁有港鐵元朗站的鐵路效應為賣點的The YOHO Hub C期，很大機會緊接NOVO LAND第2A期登場；今期提供939伙，去年已獲批預售樓花，預計關鍵日期為今年9月，距今約有3個月時間，意味有機會以接近現樓形式登場。

YOHO Hub C期去年已獲批預售

翻查資料，同系The YOHO Hub B期於2021年底開售，當時首批折實均呎直逼2萬元，成元朗區歷來最貴首批新盤；B期於今年4月起陸續交樓，部分會所設施亦已啟用。

新地另一矚目新盤，為天水圍天榮站住宅項目，當中涉1393伙的第1期，正待批預售樓花，預計2024年9月落成，距今約15個月，屬新地在新界西北地區另一大型新盤。

市區方面，啟德跑道區承豐道26號豪宅項目，早前已公布命名為天璽．海，分兩期發展、主打4房戶，預計以招標形式推售。至於涉256伙的天璽．海第1期，已獲批預售樓花；而涉183伙的第2期則仍待批預售樓花。由於擁有正望維多利亞港的景觀優勢，加上主打大單位，足以令天璽．海成為市場焦點豪宅。換言之，新地上述3個大型新盤，共涉約2588伙，當中1195伙已獲批預售樓花，意味可隨時推售。

NOVO 2A期加推162伙 均呎1.43萬

至於屯門NOVO LAND第2A期，過去周六首輪開售再次紅盤高開後，新地昨加推3號價單共162伙，折實均呎14,323元，較2號價單折實均呎13,888元高約3%；雷霆表示，今批單位涵蓋高層單位及特色戶，因而推高呎價水平，整體而言屬原價加推。新地代理總經理陳漢麟補充，NOVO LAND第2A期加推162伙，包括13伙開放式戶、16伙一房戶、118伙兩房戶、15伙三房戶，其中13伙屬特色戶，最高直減折扣維持15%，折實價336.09萬至918.08萬元，折實呎價由12,830至16,580元。他指NOVO LAND第2A期首輪銷售不乏大手買家，最大手買家斥資約1130萬元連購3伙，包括1伙1房戶、2伙開放式戶，日內將公布第二輪銷售安排，最快本周末發售。

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