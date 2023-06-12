十大屋苑周末僅3成交 8個「吞蛋」

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指市場焦點集中新盤，而美加息信號強烈，料二手交投持續低位徘徊；美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明則稱美聯儲局將再議息，市場憧憬加息周期進尾聲，加上發展商積極推盤，料樓市靠穩向好。

第一城兩房售445萬 同類今年新低

交投方面，沙田第一城有兩房戶以今年低價成交。美聯聯席區域經理翁凱傑指，屋苑第44座低層實用面積284方呎F室以445萬元易手，較原業主開價490萬元低9%，實呎15,669元；翁稱若撇除內部轉讓或凶宅等另類成交，是次成交價料為屋苑同類戶今年新低，原業主2013年4月以約332萬元購入，持貨10年帳面仍賺113萬元或34%。

荃景530萬沽 業主駕車送代理往簽約

二手交投淡靜，業主除需提供議價空間外，或者亦需「出力」才能成功出售單位；美聯高級分區營業經理梁仲維表示，荃灣老牌屋苑荃景花園，新錄第10座低層C室成交，實用面積431方呎兩房戶，原業主3月叫價560萬元，累減30萬元或5%後，以530萬元售出，實呎12,297元。梁透露，買賣雙方及代理以電話議價至深夜，買家於元朗上夜班，雙方議價後，業主親自駕車送地產經紀一同前往元朗，與買家簽約；原業主2016年以407萬元購入，持貨約7年，帳面賺123萬元或30%。

美聯助理區域經理陳少鴻指，沙田翠華花園新錄C座中層5室成交，實用面積280方呎兩房戶，為銀主盤，銀主開價叫價450萬元，累減75萬元或約17%，以375萬元易手，實呎13,393元；原業主2015年以313萬元購入，單位8年間帳面升值62萬元或約20%。另利嘉閣高級分區市務董事彭錦添指，青衣曉峰園第1座中層D室，實用面積782方呎3房間隔，新近以938萬元售出，實呎11,995元；原業主早於1998年以373.35萬元一手購入，持貨25年，帳面賺逾564萬元或1.5倍。