HOLBORN收納空間足 高層賞維港

明報記者 容婌維

攝影 曾憲宗

已屆現樓的THE HOLBORN，位處港鐵太古站、西灣河站之間，從項目步行前往兩個站，分別需約5分鐘步程。太古城一帶的社區、消閒購物配套均相當齊備，設有港島東最大型的綜合商場太古城中心；若想光顧小店，則可步行至西灣河一帶，亦相當方便。

鄰近太古城中心 往西灣河便利

THE HOLBORN提供的標準戶型，涵蓋開放式至兩房設計，當中242伙或約57%為1房戶型，實用面積介乎253至314方呎。項目由2021年9月開售至今，累積售約140伙。

發展商現時開放位處31樓的A10室1房現樓示範單位，實用面積277方呎，維持交樓標準，不設裝修；單位向東北，可望東九龍一帶及維港海景。

全盤420伙 主打細戶型

單位採用開放式廚房，連接客廳，整個起居室面積約129方呎，外接22方呎露台；主人房面積約為74方呎（不連浴室），廳和房同向，一樣可享海景。

可留意是，主人房間隔方正，發展商在交樓標準預設兩組入牆衣櫃，置於套廁及主人房門對出位置，形成一個「小走廊」空間，令房間開則變成曲尺形；主人房屬套房，連接浴室，惟內裏不設通風窗。

另一現樓示範單位為31樓A1室，實用面積452方呎，屬兩房連儲物房間隔，相同間隔的單位全盤僅設24伙，佔比約6%。單位其中一項亮點，是擁有雙邊景觀，除可望東九龍一帶海景外，亦可瀏覽筲箕灣配水庫一邊山景。

甫進入單位，先經過玄關；這裏可分為3部分，包括交樓標準預設的鞋櫃連收納櫃、天花儲物空間，以及儲物房，收納量非常充足。

設鞋櫃連收納櫃

廳區自然光線充足，因兩邊分別連接工作平台及露台，同時打開兩扇門有助對流通風。單位同樣採開放式廚房設計，毗鄰工作平台，有助疏導油煙。發展商善用約3.5米高樓層高度，在廚房設置不少儲物櫃，惟個別儲物櫃位處高位，故交樓標準亦配備摺梯方便戶主。兩間睡房以走廊連接，間隔亦算方正；主人房與廳區一樣可享山、海雙景，另一間睡房則只望山景，浴室屬明廁。

■有片睇

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