內地客呎價5萬購寶柏苑 貴絕九肚山 租客無睇樓5528萬破頂價購君頤峰特色戶

市場消息指，上述寶柏苑雙號屋，實用面積1855方呎、4房間隔，屬屋苑前排物業，可遠眺馬場，室內裝修雅致，為屋苑罕有的同類放盤，物業原叫9500萬元，最新以約9200萬元「賣殼」售出，較叫價低300萬元或3%，實呎49596元，售價、呎價料均創屋苑新高。

買殼入市寶柏苑 慳2760萬辣稅

代理消息透露，買家為內地客，今次以「買殼」形式入市，勁慳樓價三成辣稅，即涉2760萬元。資料顯示，原業主早於1998年以約2220萬元購入，持貨約25年，帳面獲利6980萬元或3.1倍。

此外，何文田君頤峰一個複式戶同錄破紀錄成交。中原首席分區營業董事余社朝表示，君頤峰8座頂層連天台複式戶，實用面積1830方呎，4房雙套房間隔，另設工人套房，單位配有內置樓梯直上天台，單位連租約下不設睇樓，獲區內租客以5528萬元連車位及租約承接，實呎30,208元，創屋苑二手成交價新高。余稱，物業現時月租7萬元，租約至明年初到期，完約後屆時買家將單位用作自住。原業主2011年3941萬元一手購入，帳面獲利1587萬元或四成。

曾福琴行等6530萬沽松柏新邨

東半山老牌豪宅亦錄二手成交。中原高級資深分區聯席董事黃健忠表示，東半山松柏新邨B座中層2室，實用面積2363方呎，4房1套連儲物室及工人房間隔，附有露台，最新以6530萬元連雙車位易手，實呎27,634元。原業主為曾福琴行相關人士，於1970年代購入，現帳面大幅獲利離場。

另外，利嘉閣總裁廖偉強於昨日記者會上預期，下半年樓市會較上半年好，「高才通」計劃的新增人口及其對住屋及租屋的需求，有助刺激租賃市場，醫管局早前推出的最低1厘的低息置業貸款，吸引大批醫護，而首批或會在本月批出，有助樓宇買賣，在受各種利好因素影響下，預計下半年一手私宅買賣可達8200宗，二手私宅買賣則可達2.28萬宗，以全年計，預計一手私宅買賣按年升約45%，二手私宅買賣按年升36%。

他又預期中小型住宅樓價下半年升5%，全年累積升近12%；豪宅樓價下半年則預計升3%，全年升約8.5%。廖又稱，下半年租金升幅將跑贏樓價，中小型住宅租金升6%，全年升一成；而豪宅租金則升5%，全年升近8%。

明報記者