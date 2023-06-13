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旭逸居1820萬沽 鍾沛權帳賺逾百萬

【明報專訊】雖然近期優質物業連錄多宗高價二手成交，但亦有名人沽售物業，連使費計後僅微利離場。其中前「立場新聞」總編輯鍾沛權（圖），早前就以1820萬元連車位售出赤柱旭逸居一個3房單位，較單位去年初叫價低17%，持貨約8年帳面獲利逾百萬元。

資料顯示，上述單位為旭逸居2座一個中層戶，實用面積855方呎，3房1套間隔，今年4月以1820萬元連車位售出，實呎21,287元，略低於市價。據區內代理指，上述單位去年初以2180萬元放售，即最新成交價較叫價低360萬元或17%。該單位由鍾沛權於2015年1月連車位購入，同年6月由恒生銀行承造按揭上會，帳面獲利120萬元或約7%，但連使費計料僅微利離場。

8年前星河明居「甩名」後購入

鍾沛權購入上述單位前，1998年以約408萬元與其妻、即前《蘋果日報》副社長陳沛敏購入鑽石山星河明居一單位，2015年6月、即旭逸居單位上會前，以600萬元「甩名」予陳沛敏，而陳沛敏2018年10月以990萬元售出，若與1998年購入價相比，物業20年間升值582萬元或1.4倍。

薈蕎複式950萬沽 4年實蝕近五成

此外，大圍半山薈蕎再錄二手勁蝕個案。市場消息指，屋苑2翼一個地下連花園複式戶，實用面積798方呎，兩房間隔，連479方呎平台，面向山坡，以950萬元售出，實呎11,905元。資料顯示，原業主2019年1659.8萬元一手購入，持貨4年帳面勁蝕709.8萬元或約43%，買家及後向財務公司及發展商承做一、二按，若連同使費料實蝕逾780萬元或47%。

將中兩房凶宅低25%易手

另將軍澳中心1期5座中層E室，實用面積465方呎，兩房間隔，屬凶宅，上月底以530萬元易手，實呎11,398元，成交價較屋苑同類單位近期市價約700萬元低約25%。原業主2016年7月以577萬元購入，2018年因病厭世跳樓身亡，至上月由親屬售出單位，單位7年帳貶47萬元或約8%。

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