moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

內地生1.1萬租嘉熙開放式 預付一年涉13萬

【明報專訊】踏入暑期租賃旺季，不少內地生加快來港租樓步伐。中原高級分行經理鄭志遠表示，大埔白石角嘉熙新錄內地生租賃個案，單位為5座中座B室，實用面積249方呎，開放式間隔，以1.1萬元租出，實用呎租44.2元，租客為一名內地男學生，計劃下學年度入讀中大，現以預付一年租金、涉約13萬元形式租樓自住。業主2018年486萬元一手購入，租金回報約2.7厘。

維港滙1房租1.75萬 呎租55元

此外，西南九龍長沙灣維港滙I，開始陸續發信交樓；美聯分行營業經理翟曉明表示，屋苑新預租個案為I期第3B座高層E室，實用面積319方呎一房間隔、開放式廚房設計，原叫價1.8萬元，終以1.75萬元租出，即輕微減價500元或2.8%，實用呎租約55元。翟續稱，維港滙I暫時有約30個預租放盤，1房戶月租約1.7萬元起，兩房戶則約2.38萬元起。上述業主2021年3月斥848.7萬元一手購入單位，租金回報約2.5厘。

另外，中原副分區營業經理杜官賜表示，最近入伙的天水圍Wetland Seasons Bay第3期，新錄第6A座高層C3室租賃成交，實用面積434方呎，兩房間隔，業主放盤僅4小時即租出單位，月租叫價1.4萬元，議價後減1200元或約9%，以1.28萬元租出，實用呎租29.5元，租客為同區分支家庭。業主今年2月以651.62萬元一手買入，租金回報約2.4厘。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款