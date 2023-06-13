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傲華上樓書 弦岸最快今開價

【明報專訊】繼莊士中國（0298）鴨脷洲弦岸上周上載樓書及開放示範單位後，協成行旗下筲箕灣新盤傲華昨日亦上載樓書，預計短期內對外開放展銷廳及示範單位。至於弦岸，則最快今日公布首張價單，港島區單幢新盤戰將一觸即發。

協成行發展總經理方添輝表示，隨着項目上載售樓說明書，傲華意味銷售部署進入直路，短期內將對外開放設於鰂魚涌英皇道1001號的展覽廳及示範單位。

協成行發展物業銷售主管張詩敏補充，項目展覽廳內設3個示範單位，屬項目主打的1房戶、兩房戶型。

傲華設1房246呎連622呎平台戶

傲華位於筲箕灣東大街121號，提供156伙，標準戶實用面積則由211至456方呎，設開放式至兩房戶型。項目預計關鍵日期為2025年5月底，樓花期約23個月。傲華各標準樓層設8伙，最細的標準戶為各層B室，實用面積211方呎開放式間隔；最大標準戶為各層F室，實用456方呎、兩房連開放式廚房間隔。

項目設12伙特色戶，實用面積由190至737方呎，涵蓋開放式至3房1套間隔。個別平台特色戶的平台面積較單位內籠面積大，項目3樓H室，實用面積246方呎、1房間隔，另連622方呎平台，平台面積相等於2.5個單位內籠。

另外，傲華的地下及1樓設商舖樓面、2樓設會所，而整個項目不設車位。另值得留意，項目不設煤氣供應管道，意味不能明火煮食。

6月新盤暫錄逾300宗成交

6月至今新盤市場暫錄逾300宗成交，當中恒地（0012）系內兩個市區新盤昨日連錄4宗成交，單日套現逾3025萬元。該集團旗下大角嘴利奧坊‧壹隅，昨連售兩伙，包括招標售出第1座3樓K室，實用面積244方呎，1房間隔，另連126方呎平台，成交價637萬元，實呎26,107元。

至於恒地同系紅磡必嘉坊．迎匯，昨亦售出兩伙，包括實用面積270方呎的18樓F室，以及實用面積378方呎的25樓B室，分別為1房及兩房戶，成交價542.79萬及812.16萬元，呎價20,103元及21,486元。

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