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弦岸折實均呎逼2.7萬 貴絕香港仔 開放式戶205呎 532萬入場

【明報專訊】市場觀望美國聯儲局於本港時間周四凌晨公布議息結果之際，多個市區單幢新盤部署出擊，其中樓花期約15個月的莊士中國（0298）鴨脷洲單幢新盤弦岸，昨日公布首批50伙價單，成為今年首個開價的港島新盤，項目折實均呎26,862元，以首批折實均呎計，料貴絕香港仔單幢新盤。項目將於今日起向公眾開放位於黃竹坑One Island South的示範單位，並開始接受認購登記，最快本月內開售。

明報記者 容婌維

除弦岸外，其他市區單幢盤，包括協成行筲箕灣傲華，以及佳明（1271）土瓜灣明雋等均部署短期出擊。鴨脷洲近年供應以單幢盤為主，並集中於鴨脷洲大街，該區對上一個開售的樓盤，為恒地（0012）位於鴨脷洲大街的逸南，2021年5月以折實均呎25,228元推出首批50伙，而當時差餉物業估價署同年9月私宅售價指數一度刷新歷史高峰。該署最新公布的4月份私宅售價指數則報354.2點，較當年歷史高位398.1點相比，仍跌逾11%。弦岸是次開價卻較逸南首批開價高約6.5%，反映莊士是次開價進取，一反近期發展商以貼市價推盤的作風。

高2年前逸南首批折實均呎6.5%

不過，莊士中國地產部助理總經理陳慶光表示，是次定價參考鴨脷洲同類樓盤做價及樓盤自身優勢，屬貼市價推盤；對於其他港島盤亦部署推出，陳指不擔心分薄客源，多盤推出令市場注意力重返港島區亦屬好事。弦岸首批50伙涵蓋13伙開放式戶及37伙1房戶，實用面積205至317方呎，價單售價由633.1萬至1042.1萬元，價單實呎30,883元至33,083元；最高折扣16%，折實價由531.9萬至875.4萬元，折實實呎25,946至27,790元。入場單位5樓C室，實用面積205方呎，開放式間隔，折實價531.9萬元，折實實呎25,946元。

同區宏安兩盤擬今年推共290伙

弦岸樓花期約16個月，發展商除提供最高折扣16%的「120天現金付款計劃」外，亦設「建築期付款計劃」及「建築期備用按揭付款計劃」，分別設最高12%及10%直減折扣。另外，發展商將為買家代繳相等於樓價3%印花稅。發展商提供的一按貸款方面，最高貸款額則為樓價八成，最長還款期為25年。

值得留意，在南港島線通車，以及政府2020年公布躍動港島南計劃後，鴨脷洲舊樓吸引一眾發展商積極收購重建。翻查資料，除弦岸外，宏安（1243）亦部署今年內推出兩個鴨脷洲項目，包括「惠風街5至9號、鴨脷洲大街34至36號」、及「鴨脷洲大街120至130號」項目，預計共提供約290伙。

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