港濤軒4房3380萬沽 呎價3.4萬雙破頂

跑馬地豪宅指標屋苑之一的禮頓山，亦錄得逾半億元二手成交。區內代理指出，屋苑8座低層A室，實用1240方呎，3房1套連工人套房間隔，以5380萬元連一車位易手，實呎43,387元。資料顯示，原業主具內地背景，2010年3480萬元連車位購入，帳面升1900萬元或55%。

又一居業主賠租訂賣樓 3房27年賺逾倍

鄰近港鐵九龍塘站又一居，錄得有業主罕有賠租訂賣樓勁賺個案。中原首席分區營業董事余社朝表示，又一居本月暫錄2宗成交，最新為屋苑19座高層E室，實用681方呎，3房1套間隔，向東享開揚街景，於5月中起放租及放賣，至上周以近3萬元租出，惟不久後獲買家洽購，業主隨即賠訂，料訂金連佣金費用損失數萬元，其後將單位以1415萬元售出，實呎20,778元。原業主1996年592萬元購入，以月租近3萬元計，租金回報高達6厘，現雖然放棄高租金回報，但帳面勁賺823萬元或1.4倍。

好運中心2房實呎1.66萬 創10個月高

另外，中原分區營業經理杜文俊表示，沙田市中心屋苑本月暫錄2宗買賣，其中好運中心柏林閣低層G室，實用326方呎，2房間隔，540萬元易手，實呎16,564元，為屋苑去年8月後呎價新高。原業主2012年252萬元入市，帳面升288萬元或約1.14倍。

被稱為「隱世上車天堂」屯門龍珠島別墅，位於7座連天台戶，實用286方呎，原則1房間隔，近日以總價270萬元易手，實呎9441元。原業主2020年3月280萬元購入，再由有關人士以25萬元購入天台，即購入總價305萬元，帳面蝕約35萬元或11%，料連使費實蝕約45萬元或15%，暫為龍珠島今年最大蝕讓個案。龍珠島別墅雖位置偏遠，但因樓價低享海景，曾被視為上車天堂。翻查資料，屋苑今年暫錄5宗買賣，連上述成交，3宗屬蝕讓，另一宗連使費計後平手離場，暫得一宗獲利個案。