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創紀之城3期 全層1.14億放售

【明報專訊】通關後寫字樓物業租賃成交量有所上升，有業主放售大額物業。其中觀塘創紀之城3期全層單位，現以約1.14億元放售，較業主1年半前、即疫情下的購入價高約三成水平。

中原（工商舖）寫字樓部高級分區營業董事馮潔玲表示，創紀之城3期10樓全層，面積約8140方呎，現以意向呎價約1.4萬元放售，涉及金額約1.14億元。資料顯示，業主2021年底8800萬元購入，現放售價較1年半前購入價高2600萬元或約三成。

高年半前三成 每呎意向價1.4萬

馮氏稱，單位以現狀形式出售，可望開揚都市景，物業配備基本寫字樓裝潢及間隔。她又稱，近年政府積極起動九龍東，當中不少政府部門已正式落戶區內，合共涉逾11萬方呎，為九龍東商廈發展作帶頭作用，並預料將會有更多部門進駐，帶動區內商業活動，提升商廈物業升值潛力。此外，新地（0016）觀塘巧明街大型綜合商業項目「The Millennity」共提供20層甲級寫字樓，總樓面約65萬方呎，已取得入伙紙，寫字樓暫承租約三成樓面，當中租客包括金融科技公司Doo Group等，而創紀之城3期鮮有全層樓面放售。

另美聯工商助理營業董事梁子杰表示，柴灣祥利街萬峰工業大廈4樓C室，面積約3160方呎連約1860方呎平台，叫價1580萬元放售，呎價約5000元。業主2007年以369萬元購入，現放售價較購入價高1211萬元或3.3倍。

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