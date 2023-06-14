內地客4.7萬租皓畋3房戶

深水埗愛海頌則有租客預繳半年租金，即逾10萬元承租2房戶。

租客付半年租 涉10萬租愛海頌2房

利嘉閣市務經理劉信仁稱，愛海頌2座高層B室，實用488方呎，2房間隔，外望市景，原以1.95萬元放租，因租客願先付半年租金，故下調至1.8萬元租出，共減1500元或8%，實用呎租約37元。單位業主2020年約899萬元一手購入，租金回報約2.4厘。

中原分區營業經理吳嘉權表示，大圍薈蕎1翼中層A06室，實用面積389方呎，1房間隔，原以1.75萬元招租，議價後以1.68萬元租出，實用呎租逾43元，即減價700元或4%。業主2019年755.4萬元購入，租金回報約2.7厘。另香港置業高級營業經理吳仁傑稱，啟德龍譽1A座高層F室，實用515方呎，2房間隔，享向南海景，以2.2萬元租出，實用呎租約42.7元。業主2017年約1232.7萬元一手購入，租金回報2.1厘。