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內地客4.7萬租皓畋3房戶

【明報專訊】市場再錄內地背景租客大額承租私宅。美聯高級分區營業經理馬兆鋒表示，何文田半新盤皓畋，本月截至11日暫錄約10宗租賃成交，有機會超越上月全月22宗，屋苑最新租賃成交位於7座低層A室，實用面積1046方呎，3房1套及工人套間隔，租客因屋苑鄰近小朋友就讀的國際學校，以4.7萬元承租，實用呎租約45元，屬市價水平。業主2018年6月斥3633.8萬元一手購入，租金回報約1.6厘。

深水埗愛海頌則有租客預繳半年租金，即逾10萬元承租2房戶。

租客付半年租 涉10萬租愛海頌2房

利嘉閣市務經理劉信仁稱，愛海頌2座高層B室，實用488方呎，2房間隔，外望市景，原以1.95萬元放租，因租客願先付半年租金，故下調至1.8萬元租出，共減1500元或8%，實用呎租約37元。單位業主2020年約899萬元一手購入，租金回報約2.4厘。

中原分區營業經理吳嘉權表示，大圍薈蕎1翼中層A06室，實用面積389方呎，1房間隔，原以1.75萬元招租，議價後以1.68萬元租出，實用呎租逾43元，即減價700元或4%。業主2019年755.4萬元購入，租金回報約2.7厘。另香港置業高級營業經理吳仁傑稱，啟德龍譽1A座高層F室，實用515方呎，2房間隔，享向南海景，以2.2萬元租出，實用呎租約42.7元。業主2017年約1232.7萬元一手購入，租金回報2.1厘。

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