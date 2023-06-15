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首都拆主力牆後首錄租賃 市價租出 同座兩房月租1.55萬 實呎30元

【明報專訊】將軍澳日出康城首都第6座拆卸主力牆事件於上月被揭發，隨即轟動全城，除一度令該座睇樓活動冰封外，買賣或租賃交投亦同時絕迹，涉事單位更被銀行暫停估價，市民除了憂心該座樓宇結構安全外，一眾業主亦擔心影響買賣及租賃。不過，屋苑近日終錄拆卸主力牆事件後首宗租賃成交，單位同位於涉事的第6座，一個中層兩房單位以月租1.55萬元租出，屬市價水平，暫未見租金大幅調整。

明報記者 管龍欣

上月被揭發的拆卸主力牆單位，位於首都6座高層，而租出的單位則位於同座中層LC室，實用面積518方呎，兩房間隔，附設部分家俬，以月租1.55萬元租出，實用呎租約30元，屬市價水平。業主2020年約762萬元購入，租金回報約2.4厘。

內地生1.3萬零議價租第一城兩房

內地生適逢暑假積極來港覓盤，以便暑假過後方便在港升學，帶動租賃市場。中原地產分區營業經理吳嘉權表示，沙田第一城52座中層H室，實用面積304方呎，兩房間隔，業主開價1.3萬元，零議價租出，實用呎租近43元，租客為兩名內地生，新學年將於香港升學，決定先付一年租金涉約15.6萬元。業主2013年以340萬元購入，租金回報約4.6厘。

內地生租雲匯 預付一年租涉20萬

大埔白石角雲匯續見內地生租樓足迹。中原分行經理李嘉龍表示，雲匯2座低層B6室，實用面積454方呎，兩房間隔，以1.68萬元零議價租出，實用呎租約37元，由3名內地女學生合租，並預付一年租金約20.16萬元自住。業主2020年736萬元購入，租金回報約2.7厘。另荃灣老牌屋苑荃景花園，新錄即睇即租及零議價租務成交，美聯高級分區營業經理梁仲維表示，荃景花園12座低層C室，兩房間隔、實用面積431方呎，租客零議價以1.3萬元承租，實用呎租約30元，租客為外區客。業主上月底曾以540萬元放售，後來轉售為租，單位早於2010年4月183.8萬元購入，租金回報近8.5厘。

北角半山恒景園3房戶7萬租出

另外，樓齡近半世紀的北角半山雲景道恒景園亦錄罕見大額租務成交，美聯高級分區營業經理胡宗樂表示，單位為中層A室，實用面積1580方呎，3房1套間隔，以月租7萬元租出，實用呎租44.3元，屬市價水平。業主2010年12月2450萬元購入，租金回報約3.43厘。利嘉閣分行首席聯席董事林俊傑表示，鰂魚涌太古城安盛台順安閣中層E室，實用面積約530方呎，兩房間隔，望山景，以2萬元租出，實用呎租約38元。業主2017年約866萬元購入，租金回報約2.8厘。

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