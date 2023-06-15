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傲華最快下周開價 首批不少於50伙

【明報專訊】新盤市場爆發單幢新盤戰，繼莊士中國（0298）鴨脷洲弦岸周二公布首批價單後，協成行旗下筲箕灣傲華昨日亦率先開放示範單位予傳媒參觀。協成行發展物業銷售主管張詩敏表示，項目有機會下周開價，首張價單不少於50伙，將參考同區一、二手單位近期成交價，並於短期內對外開放示範單位。另佳明（1271）旗下、樓花期約3個月的土瓜灣明雋，最快下周上載樓書及下月開售。

明雋最快下周上樓書

樓花期近兩年的傲華，位於鰂魚涌的展銷廳設置3個示範單位，涵蓋開放式至兩房戶，分別以18樓C室（開放式戶）、18樓E室（1房戶），以及18樓F室（兩房戶）為藍本搭建。有別一般新盤交樓標準採一式一樣設計，是次發展商提供3款不同方案廚櫃和裝飾設計，予買家選擇，包括「現代簡約白」、「經典北歐灰」、「時尚型格綠」，為戶主提供不同風格的家居。對於港九市區近期有多個單幢盤推出，張詩敏指，各樓盤分佈於不同區域、客源有別，故不擔心競爭，傲華鄰近港鐵站，相信可吸引九龍東及港島區上班一族。

早於去年11月公布命名的佳明土瓜灣明雋，樓花期僅餘約3個月。佳明集團營業及市務總經理馮倩平指，項目是區內最接近現樓的新盤項目，並享小學34及中學九龍城區校網優勢；項目最快下周公布樓書，下月開售，定價將參考啟德及何文田新盤。

另外，星星地產（1560）旗下元朗新盤雨後，項目伙裝修及設計公司「閣樓專家」，為指定5個開放式單位，提供價值12.8萬元家俬套餐，發展商將提供5萬元裝修家俬禮券；若買家不選擇禮券，可直接扣減3萬元。萬科香港旗下何文田VAU Residence，早前已獲批入伙紙，即將展開交樓程序。萬科香港副董事兼市場營銷及客戶關係部主管劉淑貞表示，項目開售至今累售69伙，平均成交呎價約2.54萬元，套現近5億元。VAU Residence昨日亦開放3個現樓示範單位及會所予傳媒參觀，料短期內對外開放預約參觀。

澐璟售兩伙4房戶 單日吸金1.6億

一手豪宅仍具承接力，華潤置地（海外）及保利（0119）合作的啟德跑道區澐璟，昨連沽兩伙4房雙套大宅，成交價7470萬至9014.57萬元，實呎約3.9萬至4.7萬元，單日吸金逾1.648億元。

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