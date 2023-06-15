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首季全球超級豪宅交投 港佔67宗 排第二

【明報專訊】全球經濟開始復蘇，超級豪宅交投亦回升。萊坊最新報告指出，今年首季全球12個城市，共錄得417宗價值1000萬美元以上（約7830萬元港元以上）的超級豪宅成交，按季增長11%，交易總額則達72億美元（約564億港元），按季下跌4％。

首季全球交投增11% 港僅次迪拜

報告又指，迪拜為最活躍的豪宅市場，首季錄88宗交易；而香港和內地通關後，內地買家增加令超級豪宅銷售激增，以67宗交易位居第二；紐約位居第三，錄得58宗交易。此外，萊坊亦稱，在高通脹、高利率環境下，超級豪宅仍受世界各地的富豪追捧，截至今年3月底的12個月內，全球12個城市共錄得1645宗超級豪宅交易，較2021年全年高位2298宗，下跌653宗或約28.4％。按年度的成交宗數排名，迪拜以274宗交易位居榜首，香港以166宗交易位居第五。

萊坊董事及私募資產管理主管董浩斌表示，本港和內地通關刺激短期的投資前景，而經修訂的投資移民計劃及家族辦公室稅務寬免，料可鞏固香港成為家族辦公室樞紐，以及國際資產和財富管理中心的領先地位。

萊坊又預計，今年全年超級豪宅交易額可達到250億至270億美元（約1958億至2114億港元），明年銷售額料受惠全球經濟復蘇，回升至300億美元以上（約2349億港元以上）。

高力：政府需靈活規劃新田科技城

另外，港府本月6日起就新田科技城發展進行公眾諮詢，高力香港研究部主管李婉茵建議，政府改善批地及發展機制、提供清晰政策，以及採用具競爭力的土地價格政策。同時靈活規劃土地用途，如增加地積比率彈性，發展不同的創科設施、相關的商業活動及附屬用途，同時彈性處理總樓面的安排，並縮短土地使用年期至30年。對港府近日公布「樂建居」計劃，高力亞洲估價及諮詢服務行政董事周若瑜重申，政府需提供足夠誘因吸引發展商參與，亦需觀察目前兩幅土地的發展及其市場認受性，能否加強發展商信心。

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