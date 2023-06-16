十大屋苑半月36宗 按月跌37%

第一城半月8宗超上月全月

至於平均成交呎價跌幅最高屋苑為沙田第一城，由上月同期均呎17,022元跌至14,868元，跌幅約13%，主要由於連錄多宗大單位成交，拖低平均呎價，而屋苑同時為十大屋苑中，唯一成交宗數上升的屋苑，半月暫錄8宗，較上月同期升1倍，亦超出上月全月7宗水平。至於鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨及將軍澳新都城成交量則與上月同期相同。

代理指業主持貨力強 叫價強硬

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國雖暫緩加息，但息口是否見頂仍存變數，市場觀望氣氛仍濃厚，加上新盤以吸引價錢推出，並提供置業優惠，再加上二手業主持貨力強，叫價依然強硬，料本月十大屋苑成交量會較上月更少，交投有機會較疫情期間更少。

利嘉閣地產總裁廖偉強預計，本月下旬樓市走勢會比上旬時稍強。廖氏續稱，留意到近期內地發改委等部門，公布推出多項措施刺激經濟，包括減稅、降企業成本等，對香港經濟復元都起積極作用。不過，廖指出，鑑於香港整體經濟仍處於穩步復蘇階段，多項扶持經濟民生的政策，落實後仍需要時間才漸見「藥效」，因此樓市亦要待一段短時間後才可全面回復舊觀。