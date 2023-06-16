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HENLEY PARK加入新盤戰 日內上樓書

【明報專訊】美國聯儲局最新宣布暫緩加息，屬連續加息15個月後首次維持息率不變，本港發展商信心明顯加強，市場上最少3個全新盤部署短期內開價，最快本月開售。早於去年11月公布命名並預告推出的恒地（0012）啟德HENLEY PARK，最新已取得滿意紙，料日內上載樓書，發展商目標本月內以現樓形式發售。另外，佳明（1271）土瓜灣明雋及協成行筲箕灣傲華，早前亦預告最快本月公布首批價單，連同周二已開價的莊士中國（0298）鴨脷洲弦岸，短期內將有逾千伙市區新供應搶吸購買力。

由恒地發展、鄰近啟德站的HENLEY PARK已屆現樓，預計日內上載樓書、短期內開放示範單位及開價，將首先推售低座單位。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，HENLEY PARK可謂同系啟德THE HENLEY的升級版，故刻意待現樓的園林工程全部完成後，才推出市場。他續指，雖然項目已屆現樓，但發展商亦將分別於中環IFC的展銷廳及項目現樓提供示範單位，供買家參觀。

屬現樓 料首階段包括低座單位

HENLEY PARK由2座命名為「GRAND HENLEY」的高座住宅大樓，以及4幢命名為「EDEN」的低座住宅大樓組成，合共提供740伙，預計首階段包括低座單位共80伙，提供1房及3房連衣帽間戶型，低座設有16伙花園特色戶，料將招標推售。對於美國暫緩加息，林達民認為對樓市屬好消息，預計資金成本在短時間內見頂，樓市需求亦將逐步上升。

剛過去的周二以折實均呎近2.7萬元推出首批50伙價單的弦岸，周三起接受認購登記。莊士中國地產部助理總經理陳慶光表示，項目暫收約50餘票，獲足額認購，入票買家以年輕用家為主，用家和投資客暫為七比三，至於會否再加推則視乎周末人流而定。陳又稱，昨日起招標的3伙特色戶獲不少查詢，惟暫未錄成交。

發展商同時夥經絡按揭為弦岸買家提供「高成數高回贈H按優惠」，按揭成數高達九成，按息全期低至銀行同業拆息（H）加1.3厘，上限則為最優惠利率（P為5.75厘）減2.25厘，封頂息率低至3.5厘，現金回贈達2.8%，年期最長30年，另設高存息戶口。

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