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內地生9500元 租城‧點231呎戶

【明報專訊】屯門半新盤迷你戶錄內地生租樓個案。中原分行經理陳家富表示，屯門上半月暫錄約60宗租賃成交，料本月全月勢超上月全月80宗水平，其中鄰近港鐵屯門站的城‧點，位於高層E室，實用231方呎，開放式戶型，向東享山景，以月租9500元租出，實用呎租41.1元，租客為在港就讀碩士的內地生，以先付一年租金涉約11.4萬元租住，該名內地生原租住旺角區，見屯馬線交通方便，故承租單位。業主2020年430.6萬元購入，租金回報近2.7厘。

內地生1.3萬租大埔中心2房戶

此外，老牌屋苑大埔中心亦錄內地生租樓個案。中原分區營業經理趙愛蓮表示，大埔中心新錄21座低層A室租務成交，實用325方呎，2房間隔，經議價後以月租1.3萬元租出，實用呎租約40元，租客為兩名內地女學生，並以先付一年租金涉約15.6萬元。業主去年以480萬元購入，租金回報約3.3厘。

晉環連錄兩宗內地生租樓個案

港島區亦成租樓熱選，香港置業高級營業經理譚浩智表示，新入伙不久的港鐵黃竹坑站上蓋晉環新錄租務成交，單位為2A座低層B室，實用476方呎，2房間隔，向南望新加坡國際學校景，以約1.9萬元「零議價」租出、實用呎租約40元，租客並以先付一年租金涉約22.8萬元。

據悉，租客為兩位就讀於港大的內地生，為方便前往港大上學，加上基座商場，最快下半年啟用，故承租晉環單位。至於同屋苑2A座中層H室，實用488方呎，2房間隔，向東南望山景，則以月租2萬元租出，實用呎租約41元，並以先付一年租金涉約24萬元，租客為內地博士生，因方便來往中區一帶等地，故承租單位。

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