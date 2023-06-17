moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

美孚反價30萬 無𨋢頂層實呎返萬元 受惠美本周停加息 較去年底低位回升13%

【明報專訊】美國聯儲局日前宣布暫停加息後，雖然二手交投未有明顯大幅回升，但部分物業質素較差的老牌屋苑單位，因近年做價低殘，獲多名買家爭購，更出現業主反價成交個案。老牌屋苑荔枝角美孚新邨，一個無升降機直達的頂層3房戶，獲逾4組買家爭購下，業主反價30萬元成交，實呎重返萬元大關，更較去年底同類一度跌穿9000元的谷底呎價回升13%。

明報記者 管龍欣

據悉，由於原業主持貨多年，單位裝修較殘舊。美聯分行首席高級營業經理林海成表示，美孚新邨3期百老匯街86號頂層3房戶，實用719方呎，由於位處樓層無升降機直達，出入需要多行一層樓梯，故較一般單位低約10%至15%，單位原叫價690萬元，吸引逾4組客戶爭購；業主終反價30萬元或約4%，以720萬元易手，實呎10,014元。

原業主39年前40萬買入

原業主1984年9月以40萬元購入，持貨約39年，帳面大賺680萬元或18倍。林續指，美孚新邨上月全月二手成交僅約20宗，本月至今亦僅暫錄約9宗。

此外，西半山再錄大額二手豪宅成交。中原地產高級分區營業董事盧文頌表示，樓齡高達58年的西半山干德道9號李園，位於低層C室，實用2160方呎，屬5房1套連儲物室，採一層一戶設計，以4000萬元沽出，實呎約18,519元，買家為持香港身分證的外籍客，購入單位作自住。業主早於1987年250萬元購入，持貨約36年，帳面大賺3750萬元或15倍。

新盤向隅客544萬購東環1房

另外，市場再錄移民盤沽貨獲利個案。東涌二手交投仍然淡靜，上半月僅錄9宗二手成交，較上月同期大跌三成半。中原地產分行經理曹嘉華表示，東涌東環2A座高層5室，實用380方呎，1房間隔，享內園景，5月底開價580萬元，原業主移民賣樓，見市况轉淡，最終減價36.2萬元，以543.8萬元沽出，實呎14,311元。買家為上車客，早前未能中籤購入新盤單位，遂回流二手市場。原業主2015年9月461.92萬元一手購入，帳面獲利81.88萬元或18%。

將軍澳半月暫錄70宗二手成交

將軍澳清水灣半島亦錄移民盤易手勁賺個案。中原地產分區營業經理劉紹剛表示，將軍澳本月至今暫錄70宗二手買賣，其中清水灣半島過去一周連錄3宗三房成交，本月暫錄5宗買賣，平均實呎12,727元，最新成交位於1座低層C室，實用762方呎，3房1套間隔，望開揚市景，以870萬元易手，實呎11,417元。

上述單位原業主2011年9月538萬元購入，持貨近12年，最近已移民離港，帳面獲利332萬元或62%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款