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CCL三連跌逾1% 新界西五連升共3.6%

【明報專訊】二手交投氣氛吹淡風，具體反映5月22日至28日市况的中原城市領先指數CCL，最新報166.02點，按周跌0.48%，連跌3周共1.13%。不過，近月多個新盤開售的新界西，區內的CCL Mass報156.99點，按周卻升0.03%，並連升5周共3.59%。

值得留意，本月15日美國聯儲局暫停加息，但預期下半年仍然可能再加息兩次，本港主要銀行亦宣布最優惠利率維持不變，對本地二手樓價的影響將於7月上旬公布的CCL才開始反映。

7月上旬數據反映美停加息影響

反映大型屋苑樓價的CCL Mass報167.25點，按周跌0.54%；CCL（中小型單位）報165.78點，按周跌0.53%，此兩項指數同樣齊跌3周，分別累挫1.43%及1.26%。豪宅方面，CCL（大型單位）報167.28點，按周跌0.24%。

中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，本周CCL指數主要反映5月底美國債務上限談判期間的市况，加上港股波動，令到本港樓價持續窄幅偏軟。至於四大分區方面，除新界西連升外，其他各區均跌。港島CCL Mass報165.87點，按周跌2.64%，指數重回今年2月水平；九龍CCL Mass報162.25點，按周升0.63%。新界東CCL Mass報179.28點，按周跌0.47%，連跌兩周共0.93%。

另美聯儲局停加息後，周末本港50個指標屋苑的預約睇樓量持續反彈。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，50個指標屋苑共錄940組客戶於周末預約睇樓，按周升3.9%，屬連升兩周。事實上，港島、九龍、新界三區指標屋苑預約睇樓量，皆全線上升，其中以九龍升幅最大，該區21個指標屋苑，錄約370組客戶預約睇樓，按周升5.7%。

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