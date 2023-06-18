NOVO LAND 2A次輪223伙沽八成 其他新盤錄零星成交 飛鵝山道三號洋房1.53億售出

明報記者 甘潔瑩

豪宅新盤持續受追捧，市場連錄多宗新盤大額成交。中海外發展（0688）已屆現樓的飛鵝山道三號，再錄成交，售出洋房為3號洋房，實用面積3525方呎，屬4房4套間隔，另連1127方呎花園、875方呎天台及695方呎停車位；成交價1.53億元，實呎43,404元。

項目在今年2月首錄成交，為1號洋房，成交價1.6947億元，折合實呎4.5萬元，連同最新售出洋房，共售出2幢洋房，套現逾3.22億元。

澐璟3房套房戶4956萬成交

由華潤置地（海外）及保利置業（0119）合作發展的啟德跑道區澐璟，昨日再錄成交，單位為8座19樓A室，實用面積1525方呎，3房連套房間隔，享維港海景及東九龍鯉魚門遼闊雙海景觀，成交價4956萬元成交，實呎32,498元。發展商表示，澐璟自去年底開售以來，至今累售98伙，成交金額逾48.5億元。

另外，萊蒙（3688）與俊和合作發展的窩打老道128 WATERLOO，昨日售出1伙，單位為10樓G室，屬兩房連儲物室間隔，實用面積534方呎，成交價1817.4萬元，實呎34,033元；買家心儀示範單位的水晶廚房設計而入市。整個項目自2020年10月開售至今，累售58伙，佔全盤110伙的58%，連同車位銷售共套現逾13億元。

啟德HENLEY PARK

擬短期開放現樓單位

新盤銷情熾熱，各發展商亦部署推售新盤。恒地（0012）旗下啟德HENLEY PARK，正進行軟銷，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目以現樓推出市場，較區內的新盤更具優勢，可即買即住及即時放租，在市場有一定的吸引力。

林達民又透露，首輪推售將主推低座HENLEY PARK - EDEN的單位，自項目進行軟銷以來，接獲不少向隅客查詢，很大機會在短時間內開放現樓單位供參觀。

[香港地產]