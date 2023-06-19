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內地客沽賢文禮士 連辣稅勁蝕六成 持貨6年3495萬易手 爆疫後蝕幅最大豪宅

【明報專訊】近期豪宅市場雖然不乏二手高價成交，惟市場卻剛錄內地客勁蝕離場個案。市場消息指，九龍塘賢文禮士一個三房單位，最新以3495萬元易手，原業主帳面已蝕約1458萬元，連同購入時所支付之樓價三成辣稅等，料實蝕2980萬元，蝕幅高達六成，料為爆疫後市場上最大蝕幅的二手豪宅成交。

代理消息指，上述單位為賢文禮士5座中高層B室，實用1732方呎，3房間隔，以約3495萬元沽出，實呎20,179元。原業主雖持香港身分證，但名字以普通話拼音，料為內地背景人士。原業主2017年5月4953.67萬元一手購入，持貨約6年，帳面勁蝕1457.67萬元或近三成，惟該業主購入時需付樓價30%辣稅，即涉1486.1萬元，若連同代理佣金等使費，料今次沽貨實蝕約2980萬元，實際蝕幅高達六成，料為爆疫後市場上最大蝕幅二手豪宅成交。

孫宏兵沽敦皓 蝕逾億爆疫後最多

事實上，近期市場亦錄得內地客矚目的賣樓個案，如華為孟晚舟等近3000萬沽出奧運站維港灣，約10年勁賺逾千萬元。至於爆疫後對上一宗最大額豪宅蝕讓成交，為去年初融創中國（1918）董事長孫宏斌胞弟孫宏兵以1.38億元售出的西半山干德道敦皓一個特色戶，實用2343方呎，3房間隔，連約460方呎空中平台，孫宏兵2018年10月1.888億元購入，實呎80,580元，由於購入時需付樓價30%、即5664萬元辣稅，故連使費計料實蝕1.088億元或57%，蝕讓金額至今仍是爆疫以來最大。

LP6 一房512萬沽 5年實蝕20萬

大型屋苑方面，利嘉閣首席聯席董事羅志雄指，將軍澳日出康城LP6 5座K室，實用307方呎，一房間隔，獲上車客以512萬購入，實呎16,677元，原業主2018年約510萬一手買入，帳面幾近平手離場，連使費計料實蝕近20萬元或約3%。香港置業首席分區董事劉浩勤指，同屋苑5座低層M室，實用305方呎，一房間隔，亦以505萬元售出，實呎16,557元。資料顯示，同座實用307方呎極低層K室，上月亦以505萬元售出，當時為屋苑二手成交價新低，即今次成交價與屋苑最低成交價紀錄相同。今次沽貨之原業主，2018年477.4萬元一手購入，帳面獲利27.6萬元或不足6%，連使費計後僅微利離場。

另美聯物業首席高級營業經理蔡玉峰稱，鰂魚涌康蕙花園1座低層E室，實用524呎，三房間隔，以808萬元成交，低於市價水平，實呎15,420元。原業主2018年2月約838萬元購入，帳面蝕讓約30萬元，連使費計料實蝕約80萬元或9%。

明報記者

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