美停加息後首周末 十大屋苑交投回升至5宗

零成交屋苑回落至5個

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美聯儲局暫緩加息，推動觀望多時的買家加快入市決定，二手交投亦略見起色，但吸引力仍不及新盤，周末新界新盤熱賣，反映市場購買力十足，二手業主或需進一步調整叫價吸客。美聯統計，十大屋苑周末兩日同錄5宗成交，與前周同期相同，並繼續在低位反覆橫行。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明稱，市場憧憬息口即將見頂，對後市有利，料下半年樓市置業剛需持續，隨着後市逐步明朗化，二手市場鞏固及樓價稍為調整後，價量均有望重現升勢。

據中原統計，過去周末十大屋苑稍為回升，零成交屋苑由8個回落至5個，包括鴨脷洲海怡半島、藍田麗港城、將軍澳新都城、沙田第一城及東涌映灣園。中原地產首席分區經理楊文傑稱，鰂魚涌康怡花園剛過去周末破蛋，錄得1宗成交，本月累積成交增至3宗，平均實呎14,899元，屋苑周末成交為B座低層16室，實用710方呎，三房一套望會所園景，以1080萬元易手，實呎15,211元；原業主2006年8月400萬元購入，帳面賺680萬元或1.7倍。

中原地產營業經理袁顯岸稱，紅磡黃埔花園本月至今暫僅錄3宗成交，周末期間則錄1宗買賣，位於11期1座中層F室，實用639方呎，三房一套間隔，享正南內園景，以960萬元沽出，實呎15,023元。原業主2014年740萬元買入，帳面獲利220萬元或三成。