moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

NOVO 2A累沽378伙套23億

【明報專訊】市場觀望氣氛濃厚，本月新盤市場暫只有新地（0016）旗下屯門兆康NOVO LAND第2A期正式開售，經過兩輪銷售，項目短短8日累售約378伙，但綜合整個一手市場本月迄今暫只錄約523宗一手買賣，為過去3個月來同期最少。

周末一手沽200伙 NOVO 2A佔190伙

NOVO LAND第2A期上周六作次輪銷售，是美聯儲局停加息後市場上首個大型新盤銷售。新地副董事總經理雷霆稱NOVO LAND第2A期上周六次輪銷售223伙，售出約190伙，而今期開售至今短短8日已售約378伙，佔可售單位逾九成，套現約23億元，而整個NOVO LAND系列，開售至今不足11個月，已售出逾2618伙。

新地代理總經理陳漢麟補充，項目上周六次輪銷售，分A組和B組，A組銷情熱烈，600方呎以上3房單位迅速沽清，而B組時段，開放式單位、一房及兩房梗廚單位亦全數沽清，相信餘下單位亦會很快被市場吸納。他又預計，3個月後將會推售2A期「樓王」Charlot第一座，共410伙，而明年則會安排推售NOVO LAND第3期。雷霆又指，自內地與香港通關後，本港經濟開始好轉，隨着政府輸入外勞，相信下半年經濟會進一步向好，加上美息即將見頂，置業者將更有信心。

不過，綜合整個一手市場，本月已開售之全新樓盤就只有NOVO LAND第2A期，而其餘貨尾盤銷情亦未見突出，故本月至今市場亦只有共約523宗一手買賣，較上月同期約754宗少三成，並為今年2月後同期最少。另方面，過去兩日市場共錄得約200宗一手成交，主要來自上述NOVO LAND第2A期。至於鼎珮旗下已屆現樓的長沙灣睿峰，昨以超過1636萬元售出東翼6樓A室，單位實用639方呎，實呎高達25,606元，創項目今年重啟銷售以來三房最高之呎價紀錄。發展商表示，項目自2月初重啟銷售步伐迄今累售78伙，套現逼近9億元，而整個項目至今累售267伙。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款