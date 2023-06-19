新地15商場父親節生意按年升20%

餐飲生意按年增20%至30%

上述15商場除apm、大埔超級城、元朗廣場外，還包括銅鑼灣wwwtc mall、尖沙嘴新太陽廣場、柴灣新翠商場、上水新都廣場、置富南區廣場、香港仔利港商場、元朗開心廣場、青衣翠怡商場、青衣美景商場、葵芳新葵興廣場、筲箕灣形薈及堅尼地城本舍。

新地執行董事馮秀炎表示，零售氣氛熾熱，近月又有多個節日慶祝，家庭客樂於外出消費，令旗下商場周末人流更見升幅，其中中式酒樓最受惠於父親節，除訂座率早於一周前已逾八成、節日當日提早出現等位人龍外，亦帶動酒樓多做兩至三輪生意，食客多選擇較貴的應節套餐，整體帶動餐飲生意按年增20%至30%。

馮又指，疫後生活重養生，維他命等保健品，以及補身用的冬蟲夏草和頂級智利鮑魚等均見銷量明顯增加，人均消費以千元起跳，生意額按年增20%。此外，踏入夏季是時候轉季買運動服飾，而電子產品如電鬚刨、按摩槍等既合用，商家亦提供多項優惠，都是父親節送禮熱門選擇，生意額按年升幅逾15%至20%。