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粉嶺花都交投淡 均呎維持1.2萬

【明報專訊】近日整體二手物業交投市况較淡靜，其中細價樓觀望氣氛濃厚，不少新界大型屋苑交投均見回落；粉嶺花都廣場於6月首兩周只錄約兩宗成交，其中在美國聯儲局維持息口不變後，當日即多錄一宗成交（即上半月共錄3宗），但因普遍買家入市態度審慎，均呎仍只維持在1.2萬元以下。

明報記者 歐陽慧恩

美聯區域經理吳偉文指出，花都廣場新近成交，為第4座高層H室，實用面積392方呎兩房間隔，新買家睇樓2星期，得知利率維持不變後，即以483.38萬元入市、實呎12331元；原業主於2009年以146萬元購入，持貨約14年，帳面賺337.38萬元或2.3倍。吳認為，議息結果有利市場氣氛，短期內交投或可回升。

兩房483萬易手 14年升值2.3倍

另一方面，二手豪宅市場不時錄得名人買賣成交。資料顯示，由華為副董事長兼首席財務官孟晚舟持有的奧運站維港灣第3座複式戶，實用面積1407方呎、五房連套房及儲物室間隔，於上月底以2999萬元沽出、實呎21315元。

據區內代理引指，原業主年初曾報稱，單位以4.8萬元租出，是次有機會屬連租約轉售或內部轉讓；原業主於2013年以1870萬元購入，帳面賺1129萬元或約六成，新買家料為內地背景之新港人。

孟晚舟維港灣複式戶2999萬沽出

中原分行經理趙必祥表示，港島西半山殷榮閣高層B室，實用面積946方呎、三房連套房間隔，享海景，以2488萬元連車位易手、實呎26300元，成交價、呎價均為屋苑自2020年7月後的新高紀錄；原業主2017年2338萬元購入，帳面賺150萬元或逾6%。

資料顯示，殷榮閣另一相同面積、景觀高層B室，今年2月以2188萬元連車位易手，即同類單位4個多月，賣貴300萬元或約14%。

LP6 特色戶銀主盤兩年貶值兩成

此外，中原副區域營業經理張鎮邦透露，將軍澳日出康城LP6第1座連天台特色戶，實用面積1321方呎、四房雙套連工人套房間隔，連約1246方呎天台，享海景，原業主2021年2828萬元一手購入，曾向財務公司加按，最終淪為銀主盤，物業於去年、今年初曾兩度拍賣，惜最終被收回，至近日終以2300萬元沽出、實呎17411元，相比2021年的購入價，帳面貶值528萬元或19%。

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