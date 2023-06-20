啟德1號4年實蝕1250萬 區內最傷 4房戶4368萬沽 原業主連辣稅虧損25%

繼九龍塘賢文禮士有業主，持有單位6年，連使費實蝕約六成離場後，市區再錄大額蝕讓個案。

事實上，啟德一帶近年先後有多個新盤推出，其中恒地（0012）啟德HENLEY PARK將於短期內推售，而中海外（0688）於2016年首度推出的啟德1號I及II，除了是本港唯一的「港人港地」項目外，亦是啟德區內首個開售之樓盤，當年發售時即成市場焦點。

原業主2019年付雙倍稅入市

資料顯示，啟德1號II一個低座12座單位，實用面積1583方呎，四房雙套間隔，本月初連車位以4368萬元售出，實呎27,593元，買家名字以普通話拼音，料為「新香港人」。原業主2019年4540萬元一手購入單位，及後再以336萬元購入一個車位，共作價4876萬元，現帳面蝕讓508萬元，惟資料顯示，原業主購入時需付樓價15%雙倍印花稅，若連同代理佣金等使費，實蝕約1250萬元，料為啟德區內歷年蝕讓金額最大二手成交，實際蝕幅逾25%。

另方面，新界上車盤同錄蝕讓個案。中原地產資深分區營業經理劉俊雄表示，屯門啟豐園本月錄得兩宗買賣成交，其中3座中層E室，實用面積326方呎，兩房間隔，原叫價450萬元放售，最新以420萬元成交，累減30萬元或6%，實呎12,883元。原業主2018年以500萬元買入單位自用，持貨約5年，帳面蝕80萬元或16%，若連使費料實蝕逾100萬元或逾兩成。

太古城2028萬沽 31年升逾5倍

不過，亦有長情業主大幅獲利，利嘉閣高級聯席董事余美寶表示，紅磡黃埔花園3期1座高層C室，實用面積755方呎，3房1套連士多房間隔，以1028萬元成交，實呎13,616元，買家為首次置業人士。原業主早於1992年以308萬元購入，持貨約31年，帳面大幅獲利720萬元或2.3倍。

另外，中原地產高級區域營業經理王秀芬表示，鰂魚涌太古城本月至今暫錄7宗成交，其中綠楊閣低層A室，實用面積1114方呎，3房1套間隔，連工人房，以2028萬元沽出，實呎18,205元；原業主則於1992年以330萬元買入單位，持貨約31年，帳面賺1698萬元或逾5倍。

明報記者

[香港地產]