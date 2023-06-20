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近半年啟德 每月破百宗租賃

【明報專訊】啟德區內多個新盤先後入伙，加上通關效應，區內今年租務情况理想，首5個月每月均錄得逾百宗租務成交，本月迄今該區已錄得約96宗租賃個案，全月勢破百宗，並估計與上月全月的148宗相若。

MONACO ONE一房月租1.6萬

中原資深區域營業董事吳妙粧表示，啟德區內本月暫錄得96宗，其中實呎租金50元以上的就佔10宗。據悉，區內最新入伙的MONACO ONE，至今已錄約5宗租務成交。吳指，最新一宗為2B座高層G室，實用面積326方呎一房戶，月租1.6萬元，實用呎租49元，屬市價水平。業主2021年12月約829萬元一手購入，現享2.3厘租金回報。

晉環一房租1.8萬 回報不足2厘

去年底入伙的黃竹坑站港島南岸晉環，本月則暫錄26宗租賃，美聯高級分區營業經理楊家俊表示，其中1A座中層G室，實用面積386方呎，1房間隔，以月租1.8萬元租出，實用呎租約46.6元。業主2021年5月約1221萬元一手購入，雖為同類型一房戶的新高價，但僅享租金回報約1.8厘。

星堤洋房租6.3萬 呎租33元

另新界西罕錄大額洋房租務成交。晉誠地產董事胡卓輝表示，屯門掃管笏星堤A型單號屋，實用面積1903方呎，3房3套連工人房間隔，並設花園及私人泳池，連兩車位，最新以月租6.3萬元租出，實用呎租約33元，原業主2012年5月2615萬元一手購入，租金回報約2.9厘。

[香港地產]

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