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HENLEY PARK開放式戶250呎起

【明報專訊】市區新盤戰升溫，除早前已登場的數個單幢新盤外，大型屋苑式新盤亦加入戰團。恒地（0012）旗下已屆現樓的啟德全新盤HENLEY PARK，經過一輪軟銷後，昨日上載樓書，今日首度開放現樓示範單位予傳媒參觀，最快下周開售。同區會德豐旗下的MONACO ONE亦已屆現樓，發展商目前正積極推售餘貨單位。上述兩個啟德新盤項目均已取得滿意紙，合共為市場提供近千伙可即買即住的新供應。

今開現樓示位予傳媒參觀

恒基物業營業（一）部總經理林達民稱，料端午節前開價，最快下周開售。他續稱，HENLEY PARK全盤提供740伙，設721標準戶、19伙特色戶，標準戶實用面積由250至937方呎，涵蓋開放式至3房1套連工作間間隔；特色戶方面，實用面積282至1558方呎。除項目現樓外，HENLEY PARK於中環國金1期展銷廳設示範單位，單位以低座D座地下B室為藍本，實用面積627方呎，3房1套連衣帽間及工作間間隔、連457方呎花園，屬交樓標準示範單位。

MONACO MARINE特色戶招標

同區會德豐旗下的MONACO ONE發展項目，早前已獲批滿意紙，昨開放現樓會所及示範單位予傳媒參觀。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，即將分批發信通知業主有關交樓安排。兩個項目累售830伙，佔全盤1051伙近八成，套現逾92億元，均呎2.57萬元。黃續指，會德豐上半年售出約797個單位（連同合作項目）、住宅銷售總金額達110億元，已超越去年全年95億元，下半年會緊接推出兩至三個新盤，預計最快8月開售的是灣仔春園街項目。

昨日發展商對傳媒開放現樓會所及示範單位，當中MONACO MARINE第1A座38樓A室特色戶，實用面積1708方呎，4房雙套間隔，另連747方呎天台及265方呎平台，望維港海景。黃光耀指出，單位以招標形式發售，意向呎價約4.6萬元，有機會挑戰項目新高。項目會所提供25項設施，而屋苑每方呎管理費約5.3元。

[香港地產]

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