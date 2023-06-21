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傲華均呎2.3萬 高筲箕灣二手一成 221呎折實479萬起 9日3單幢盤開價

【明報專訊】市場聚焦恒地（0012）啟德HENLEY PARK今日開價之餘（項目示範單位詳見B4睇樓手冊），市區單幢新盤戰則升溫。協成行旗下筲箕灣傲華，昨日以折實均呎2.3萬元首推50伙，比同區指標屋苑形薈二手平均實呎2.03萬元高逾一成，但較鄰區、已屆現樓的恒地THE HOLBORN，近期平均實呎2.77萬元低約16%。另佳明（1271）土瓜灣明雋料今日亦會開價，連同上周二開價的莊士中國（0298）鴨脷洲弦岸，料9日以來共有3個市區單幢盤，相繼開價互撼。

明報記者 張智芬 容婌維

將踏入2023年下半年，市場爆發市區單幢盤大戰。樓花期約23個月的傲華，是協成行繼2021年7月開售何文田芳菲後，近兩年來在港開售另一全新盤，首推50伙涵蓋32伙開放式戶、14伙1房戶、4伙2房戶，實用面積220至456方呎，價單定價526萬至逾1251萬元，提供最高折扣9%，折實價約479萬至逾1138萬元、折實實呎2.16萬至2.49萬元，整批折實均呎23,042元，單位總市值逾3.4億元。傲華入場單位為5樓G室，實用面積221方呎開放式戶，折實價478.84萬，折實實呎2.17萬元。

昨起開放示範單位及收票

若買家採用建築期付款，最高可獲5%直減折扣，建築期折實價介乎499萬至1188萬餘元，其中46伙、即92%單位的建築期折實價是低於1000萬元，意味買家可承造九成按保。另發展商提供最高樓價85%一按，最長還款期30年。傲華昨日起對外開放設於鰂魚涌的示範單位，並接受認購登記，最快下周開售。協成行總經理方添輝稱，對市况有信心，並指傲華價錢具吸引力。

弦岸周六首輪開售25伙

至於港島另一單幢新盤，樓花期長約15個月、莊士中國鴨脷洲弦岸，上周二公布以折實均呎26,862元首推50伙後，昨突擊公布首輪銷售安排，落實本周六以價單形式開售25伙，並於本周五下午2時截票。值得留意，弦岸早前已推出3伙特色戶招標，惟暫未錄得成交。

明雋料首推30伙 最快今開價

另一九龍全新單幢盤、佳明旗下樓花期僅約3個月的土瓜灣明雋，日前已上載樓書，昨首度開放設於尖沙嘴漆咸道南鐵路大廈的示範單位予傳媒參觀，以8樓C室為藍本，屬1房連開放式廚房，實用面積260方呎。

佳明營業及市務總經理馮倩平表示，項目連日接獲不少查詢，大部分屬土瓜灣同區客，最快今日公布首批開價，並接受入票，首批料涉30伙，開放式、1房戶料各佔一半，價錢參考啟德新盤，隨後對外開放設於尖沙嘴的示範單位，最快下月初首輪開售。

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