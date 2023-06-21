新城市廣場恐龍公園下季登場

新地指出，新城市廣場5樓逾3.5萬方呎的戶外空間，將優化成為恐龍公園Dino Park，設有長達26米擬真恐龍骨架的組合式遊樂設施。新地又稱，上述新戶外空間將成為沙田首個主打「全年齡」的休憩康體項目，預計恐龍公園下季登場，新地又表示，為進一步鞏固新城市廣場作為新界東提供娛樂零售體驗商場之龍頭地位，新城市廣場未來將繼續擴大室內外的優化版圖。港鐵早前公布，圍方將於下月22日全面開放試業，並於今年第四季開幕，商場設4層商舖樓層，總樓面約65萬方呎，設近150個商戶。

國際米蘭青訓租Artisan Hub中層

此外，新世界（0017）新蒲崗六合街9號Artisan Hub，共11層、總樓面面積約64,434方呎已全數租出，平均呎租23元，創區內同類項目近期新高，其中一個中層全層物業，獲香港國際米蘭青訓學院承租，該層面積約5564方呎。區內同系去年6月落成的全新工廈項目Artisan Lab，現時出租率亦達75%，預計今年底全數租出，項目樓高22層，總建築面積逾12萬方呎。

另由投資者「越南朱」朱立基或相關人士持有的銅鑼灣晉逸維園精品酒店，傳以約4.7億元獲洽購。資料顯示，「越南朱」2018年以「買殼」形式入市，當時有傳逾8億元，若買賣價均屬實，朱立基等帳面有機會蝕約3.3億元或逾四成。資料顯示，朱立基等今年初亦以約4.35億元售出鰂魚涌芬尼街地盤，較4年半前買入價，帳面勁蝕逾2.4億元。