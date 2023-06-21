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偉易達黃氏家族1.18億購馮小剛富滙豪庭

【明報專訊】中半山指標屋苑富滙豪庭，一向獲不少本地家族追捧，其中偉易達（0303）創辦人黃子欣家族成員，最新向內地導演馮小剛及其妻徐帆以1.18億元購入屋苑1伙，該家族自2015年至今，至少共以約2.9億元購入項目3伙。

今次成交單位為2座高層A室，資料顯示，單位上月以1.18億元售出，有關單位買家以譚雅文作登記，為黃子欣新抱，單位實用1933方呎，4房1套間隔，實呎約6.1萬元，撇除相連戶後，售價及呎價均為屋苑新高，馮小剛等2010年約5800萬元購入，持貨約13年，帳面勁賺6000萬元或逾1倍。

資料顯示，偉易達黃氏家族已非首次入市富滙豪庭，於2015年，黃子欣兒子黃以禮以8930萬元購入該廈同面積A室，譚雅文同時以8300萬元購入同層面積1805方呎B室，而譚雅文今次入市前，就以9300萬元把上述B室轉讓至黃以禮名下，「甩名」後以首置身分再入市，即該家族2015年至今8年來，至少共2.9億元購入屋苑3個單位。

寶珊道1號4房7000萬易手

另資料顯示，西半山寶珊道1號2座一個實用1943方呎的高層A室，4房間隔，早前連車位以7000萬元售出，實呎36,027元。資料顯示，原業主2004年2200萬元購入，及後曾11度加按單位，最新成交價較其叫價8200萬元減價1200萬元或15%，但仍較買入價勁賺4800萬元，賺幅逾2倍。

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