moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

明雋首推30伙 折實均呎1.85萬

【明報專訊】市區單幢新盤戰白熱化、佳明（1271）旗下樓花期約3個月的土瓜灣明雋首推30伙，涵蓋16伙開放式戶、14伙1房戶，實用面積231至260方呎，價單定價473.2萬至676.5萬元，提供最高折扣20%，折實價約378.56萬至541.2萬元，折實實呎16,388至20,815元，整批折實均呎18,526元，與同區二手呎價相若，整批折實價總市值逾1.4億元。

明雋入場單位為5樓D室，實用面積231方呎開放式戶，折實價378.56萬元，折實實呎16,388元，即日開放設於尖沙嘴的示範單位，並同步收票。

佳明集團營業及市務總經理馮倩平表示，首推30伙中有24伙折實價低於500萬元，預計次輪銷售將進一步調整價格。

可留意是，明雋折實入場費，料為九龍一年來最低，而去年6月推售的深水埗佳悅，曾以折實入場價345.9萬元作招徠。

EIGHT STAR STREET

新增5%限時折扣

此外，太古地產（1972）旗下已屆現樓的灣仔EIGHT STAR STREET，昨加推2號價單涉3伙（其中2伙為複式戶），而買家在6月25日至7月31日期間購買上述22樓A室（實用913方呎）、23樓和25樓A室（實用1198方呎，連平台和天台），以及23樓和25樓B室（實用980方呎），可享5%限時折扣（之前價單提供的限時折扣為3%），折實售價4600萬至7068萬元，3伙折實均價54,248元。

項目2021年開售至今累沽32伙，套現6.86億元，平均實呎3.89萬元。

大學閣售3房連套 實呎5.17萬

另華懋旗下港島西半山現樓大學閣，昨以招標形式售出第1座12樓A室，實用面積1584方呎、3房連套間隔，成交價8200萬元（不連車位），實呎約51,768元。項目2021年開售至今累售23伙、套現約18.7億元。

綜合市場資訊，6月至今整體一手新盤成交累積沽出約550伙。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款