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新地屯門申建商廈群涉208萬呎

【明報專訊】近年新界西北發展前景獲看高一線，新地（0016）及載通國際（0062）去年3月曾就一幅九巴屯門車廠及毗鄰土地，向城規會申請由綜合發展區，改劃為商業發展、擬建3幢商廈，總共涉約208萬方呎樓面；有關申請將於明日（23日）城規會審理；據規劃署文件顯示，該署原則上不反對有關申請，料可獲通過。

城規會明審理 料開綠燈

規劃署指出，申請人申請將土地改劃的同時，亦提出多項交通改善建議，如擴闊道路、迴旋處改善工程、提供公眾私家車泊位等，能有助改善該區交通；另外，亦擬興建行人天橋接駁港鐵屯門站等，提供更舒適行人連接路。資料顯示，上述申請地點位於屯門市地段第79、80及81號和毗連政府土地，毗鄰為港鐵屯門站，地盤面積約40.07萬方呎，現時為嘉栢中心I、貨倉及巴士廠，擬以9.5倍地積比率發展，擬建3幢27層至32層、另設3至4層地庫商廈，涉總樓面約208萬方呎，樓面與中環國際金融中心二期總樓面約200萬方呎相若。

邱德根家族成員荃灣申建酒店涉197間房

另外，由遠展（0035）創辦人邱德根家族等持有的荃灣市地段389號和毗連政府土地（ 位處川龍一帶、鄰近大帽山郊野公園 ），去年向城規會改劃作酒店，提供197間酒店房間、涉約8.59萬方呎，有關申請將於明日審理。規劃署文件顯示，署方不反對申請，料可獲城規會開綠燈。

資料顯示，上述地盤面積14.9萬方呎，邱氏家族等多次向城規會申請改劃，2016年4月曾申請作住宅，惟城規會以申請未配合周邊低密度自然環境的規劃為由，否決其申請。邱氏家族於2018年申請作酒店，提供141間酒店房間，及後撤回有關申請；去年捲土重來，再申請以地積比率0.6倍發展，興建一幢酒店大樓及13幢渡假別墅，提供197間酒店房間，總樓面約8.59萬方呎。

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