3900萬沽上環單位 羅守輝料帳蝕三成

上述信德中心招商局大廈中低層12、13室，總面積2114方呎，上月底以3900萬元售出，呎價約18,448元，新買家為CHEAH CHENG HYE，即謝清海的英文名字。

翻查資料羅守輝於2019年10月，以2618萬元購入上述13室，再以公司股份轉讓方式（俗稱買殼）購入毗鄰12室，當時有指作價2850萬元，合共即約5468萬元，若以上述最新成交價比較，羅守輝持貨3年多，帳面蝕1568萬元或29%。

太古城車位最多八折限時優惠

另外，太古地產（1972）發言人表示，該公司就鰂魚涌龍頭屋苑太古城100個車位，推出特別優惠，買家購買指定私家車車位，或套裝私家車車位，分別可獲八五折、八折優惠，集團亦會為買家提供3年、每年相等於成交價5%的租賃現金回贈，並會在繳付車位售價餘額時一筆過扣減，惟買家須於今年7月31日或之前購入車位，才享以上優惠。

太古地產續稱，出售非核心資產是公司發展策略，所得資金將投資於發展核心業務，以推動公司長遠增長。