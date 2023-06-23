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新世界相關人士7億購甘道屋地 料可建5920呎豪宅 每呎樓面地價近12萬

【明報專訊】作為本港主要發展商之一的新世界（0017），近年在私人併購市場上密密出手，除先後透過強拍形式，收購多個市區大型地盤外，據本報翻查文件顯示，該公司或相關人士於2021年，就低調以逾7億元作價，向長實（1113）購入山頂甘道38號豪宅屋地，每方呎樓面地價近12萬元，惟本報向該公司查詢，至截稿前仍未獲回覆，暫時未能確認該項目發展資料。

上述原本由長實持有的山頂甘道38號豪宅屋地，早於2021年售出，當年市場消息指成交價超過7億元；項目佔地約11,840方呎，如果以地積比率0.5倍發展，預計可建樓面面積約5920方呎，折合每方呎樓面地價約為118,243元。

料地積比率0.5倍發展

據持有該公司的JULI MAY LIMITED文件顯示，公司董事原本包括長實多名高層，包括趙國雄、楊逸芝等，至2021年7月已轉為辭任，並由陳德豪、蕭雲芳出任董事，當時市場未得知買家之真正身分。

據本報翻查該公司資料，相關公司董事於2022年，再轉由蘇韻詩（LISA）及GOLDEN RULE GROUP LIMITED出任，當中蘇韻詩目前正是新世界旗下多間子公司之董事，涉及業務範圍由尖沙嘴K11、荃灣愉景新城、親子王國、新世界物業管理等，相信今次購入甘道38號屋地，為新世界或相關人士。

原由長實透過換地持有

就上述項目未來的發展詳情，包括購入價、發展方向等，本報向新世界方面查詢，但至截稿前仍未獲回覆。

值得一提是，長實原本持有之項目，為逾130年歷史的一級歷史建築、甘道23號大宅「Carrick」，於2018年3月與特區政府，達成非原址換地，以保育、活化該歷史建築物再用，並於2020年以2500萬元完成補地價，以換取上述甘道38號屋地。

事實上，新世界過往在山頂發展的項目不算多，近年最矚目要數布力徑6至10號，項目共設8幢，其中一幢為會所，其餘7座洋房；新世界早於2009年轉讓至不同子公司持有，多年來以「賣殼」形式進行，現時部分仍由新世界相關人士持有，該屋苑最焦點為恒大（3333）創辦人許家印曾購入其中三幢洋房，當中B屋已淪為銀主盤，至今仍未售出。

新世界多番出手吸市區土儲

另一方面，新世界近年亦從私人併購市場上，收購多個物業，當中亦有可作豪宅發展的地盤，包括去年在強拍場合上，以底價20.75億元統一業權的九龍又一村玫瑰街玫瑰苑。

項目佔地約38,960方呎，最高重建地積比率為3倍，可建總樓面面積約11.69萬方呎，以現時成交價20.75億元計算，折合每方呎樓面價約1.77萬元。

明報記者

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