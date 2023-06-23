古洞北換地申請新增長實一宗

【明報專訊】特區政府銳意拓展北部都會區，早前發展局長甯漢豪表示，就古洞北/粉嶺北新發展區餘下階段發展的原址換地申請，由原先本月30日，延期6個月至今年12月31日，同時亦會下調該區的補地價標準金額；局方今年4月曾透露，目前有7幅土地正在進行換地申請，較去年2月公布的6宗申請，增加了一宗換地申請；據悉，最新獲接納申請是長實（1113）古洞北第26區地皮，該地皮面積涉約10萬方呎，以地積比率4.2倍計，料可興建樓面約42萬方呎。
據地政總署資料顯示，古洞北/粉嶺北新發展區餘下階段發展的原址換地申請已展開超過一年，地政總署及土地註冊處至今，尚未有地皮完成換地程序的資料。
至於獲署方新接納的換地申請，相關地皮位於古洞北第26區，由長實持有，地皮面積約10萬方呎，以地積比率4.2倍計，可建樓面約42萬方呎。
資料顯示，長實持有的古洞北第23區土地，已獲該署接納原址換地，該地皮約5.35萬方呎，地積比率同為4.2倍，料可建樓面約22.47萬方呎，即兩幅地皮合共可建總樓面約64.47萬方呎。
發展局過去曾指，7宗個案中有5宗個案的申請人，選擇傳統估價模式（非標準金額），據了解，區內大地主恒地（0012）是其中之一，該集團有3幅地皮已獲當局接納其換地申請，分別為粉嶺北第13區、第16區北及第16區南，3幅地皮鄰近系內新盤ONE INNOVALE系列，共涉逾60萬方呎土地，可符合原址換地之條件，目前正待政府批出上述3個項目的補地價金額。