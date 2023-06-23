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「麻雀館大王」家族7380萬購砵蘭街舖

【明報專訊】活躍於物業投資市場的「麻雀館大王」石鑑輝家族成員，再出手入市，5月底透過Redcity Co. Limited名義，購入油麻地砵蘭街78至84號幸運大廈地下A舖及B舖，面積2134方呎、連1646方呎閣樓，即總面積共約3780方呎，以最新購入價7380萬元計、呎價逾1.95萬元。

「舖王」家族沽貨帳蝕13%

資料顯示，上述物業原業主為已故「舖王」鄧成波的家族成員，於2017年8月以8500萬元購入，持貨近6年，意味鄧氏家族帳面蝕1120萬元，蝕幅約13%。另一方面，有銀行繼續沽售手持的非核心物業；資料顯示，柴灣高威閣低層地下82、83、85及86號地舖，總面積約為1629方呎，在本月初以1820萬元易手、呎價約1.12萬元，新買家為粵海廣南（集團）有限公司（1203）

富邦銀行1820萬沽柴灣舖

資料顯示，上述商舖原由港基國際銀行於1997年6月以2025.6萬購入，該銀行在2004年被富邦銀行收購，即物業在26年間，帳面貶值逾205萬元或約一成。

翻查資料，富邦銀行近年接連出售最少4個手持物業，包括長沙灣青山道地舖、屯門啟民徑商舖、堅尼地城士美菲路商舖，以及上述新近沽出的高威閣地舖，估計套現金額逾1.77億元；當中以去年9月沽出的物業較貴重，當時以7200萬元，沽出屯門啟民徑15號美恒樓地下11號商鋪，面積約1000方呎、折合呎價7.2萬元，新買家為大眾銀行（香港）。

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