moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

二手私宅獲利比率 達86% 重上3月水平

【明報專訊】新盤主導近期樓市，令二手交投市况偏淡，利嘉閣綜合土地註冊處資料顯示，5月全港1925宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記（具體反映4月市况），帳面獲利個案有1655宗，佔比為86%，較4月錄得84.9%，按月上升1.1個百分點，重上今年3月高位。

利嘉閣研究部主管陳海潮指，按區域劃分，新界表現最理想，為上月獲利成功比率最高分區，獲利佔比86.5%，按月升0.6個百分點；其次為港島，報85.4%，惟按月跌1.9個百分點；至於九龍，錄得85.3%，按月升4.8個百分點。

若按物業價錢劃分，樓價801萬至1000萬元的中價樓，獲利比率最高，錄得89.9%，按月增加2個百分點，涉宗數285宗。

另暑假租務旺季來臨，中原副分區營業經理徐家倫指，大埔白石角嘉熙新錄第5座中層B室租務成交，實用面積249方呎開放式戶，以1.1萬元租出、實呎租金約44元，新租客為內地女生，先付半年租金入市涉約6.6萬元；業主2018年以約477萬元一手購入，享2.8厘租金回報率。

晉環3房呎租53元 料同類新高

美聯高級分區營業經理楊家俊指，黃竹坑站港島南岸晉環，新錄第1A座高層G室租務成交，實用面積840方呎3房連套房戶，以4.48萬元租出、實呎租金逾53元，料創同類單位呎租新高；業主2021年中以約2810.4萬元購入，租金回報率1.9厘。

買賣方面，中原資深區域營業經理胡耀祖指，馬鞍山新港城本月至今暫錄約3宗成交，其中B座中層06室，實用面積348方呎兩房戶，以537萬元易手，實呎1.54萬元；原業主2011年以242萬元購入，帳面賺約295萬元或1.2倍。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款