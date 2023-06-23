二手私宅獲利比率 達86% 重上3月水平

利嘉閣研究部主管陳海潮指，按區域劃分，新界表現最理想，為上月獲利成功比率最高分區，獲利佔比86.5%，按月升0.6個百分點；其次為港島，報85.4%，惟按月跌1.9個百分點；至於九龍，錄得85.3%，按月升4.8個百分點。

若按物業價錢劃分，樓價801萬至1000萬元的中價樓，獲利比率最高，錄得89.9%，按月增加2個百分點，涉宗數285宗。

另暑假租務旺季來臨，中原副分區營業經理徐家倫指，大埔白石角嘉熙新錄第5座中層B室租務成交，實用面積249方呎開放式戶，以1.1萬元租出、實呎租金約44元，新租客為內地女生，先付半年租金入市涉約6.6萬元；業主2018年以約477萬元一手購入，享2.8厘租金回報率。

晉環3房呎租53元 料同類新高

美聯高級分區營業經理楊家俊指，黃竹坑站港島南岸晉環，新錄第1A座高層G室租務成交，實用面積840方呎3房連套房戶，以4.48萬元租出、實呎租金逾53元，料創同類單位呎租新高；業主2021年中以約2810.4萬元購入，租金回報率1.9厘。

買賣方面，中原資深區域營業經理胡耀祖指，馬鞍山新港城本月至今暫錄約3宗成交，其中B座中層06室，實用面積348方呎兩房戶，以537萬元易手，實呎1.54萬元；原業主2011年以242萬元購入，帳面賺約295萬元或1.2倍。