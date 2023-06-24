moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

HENLEY PARK開售前 譽‧港灣4房2750萬沽

【明報專訊】正當恒地（0012）啟德HENLEY PARK早前以同系列最平姿態公布首張價單後，鄰區業主即減價沽貨，其中新蒲崗譽．港灣一個4房大戶，以2750萬元售出，雖為屋苑近1年最大宗成交，但一手業主持貨約11年，帳面僅賺9%。

持貨11年僅帳升9%

利嘉閣分行經理薛丁武表示，譽．港灣1A座低層A室，實用面積1596方呎，4房雙套連士多房及工人套間隔，享啟德河及體育園景，原業主開價3498萬元，累積減748萬元或21%後，以2750萬元成交，實呎約17,231元，為屋苑2A座一個實用1496方呎高層A室去年5月以2938萬元易手後，屋苑近1年最大額成交。原業主2012年約2520萬元一手買入，持貨約11年，帳面獲利約230萬元，期內升值幅度僅約9%。

淘大兩房573萬沽 5年實蝕逾百萬

另近月市場上不乏老牌屋企蝕讓成交，代理消息指，九龍灣淘大花園B座中層02室，實用390方呎，兩房間隔，最新以約573萬元售出，實呎14,692元。原業主2018年以646萬元購入，現帳面蝕約73萬元或11%，但連使費料實蝕近110萬元或近17%。

此外，中原地產分區營業經理杜文俊表示，沙田市中心6月暫錄約4宗成交，而好運中心本月佔2宗，其中榆林閣高層D單位，實用356方呎，兩房間隔，以505萬元易手，實用呎價14,185元；原業主2020年以524萬元購入，持貨3年，額印鬆綁後易手，帳面蝕讓19萬元或3.6%，若連使費料實蝕約46萬元或近9%。

加州豪園實呎9699元 今年新低

利嘉閣地產分區經理呂國雄表示，元朗加州豪園安島徑單號屋，實用面積約1495方呎，3房1套間隔，以1450萬元易手，實呎約9,699元，為屋苑本年呎價新低。原業主2010年920萬元購入，持貨約13年，帳面獲利約530萬元或58%。

將軍澳翠嶺峰中層H室，實用281方呎，1房間隔，以370萬元未補價成交，實呎約13,167元。原業主2018年約247萬元未補價一手買入，持貨5年，帳面獲利123萬元或50%。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款