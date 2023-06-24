moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

CCL按周微升0.39% 終止連跌三周

【明報專訊】樓價走勢持續反覆橫行，具體反映上月底至本月初二手市况的中原城市領先指數CCL，最新報166.67點，按周升0.39%，終止3周跌勢，稍為反彈。事實上，整體樓價走勢窄幅偏軟，CCL繼續在165點到168點之間反覆；以近10周計，CCL呈四周升、六周跌格局，其間累跌1.03%。

拆息升對樓市影響下月中才反映

本周港元拆息升穿5厘水平，創逾15年半新高，銀行的資金成本壓力增加，本港利率有機會再上調，對二手樓價的影響將於下月中旬公布的CCL才開始反映。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，CCL本周微升，主要是受豪宅樓價反彈帶動；數據顯示，CCL（大型單位）最新報170.31點，按周升1.81%。與此同時，反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass，最新報167.33點，按周升0.05%；CCL（中小型單位）報165.95點，按周亦微升0.10%。上述CCL Mass、CCL（中小型單位）單周齊企穩，結束3周連跌。

至於四大分區，本周港島、九龍指數齊升，新界東、新界西則齊跌。港島CCL Mass報166.71點，按周升0.51%。

九龍CCL Mass報162.99點，按周升2.31%，連升兩周共2.95%。另新界東CCL Mass報176.09點，按周跌1.78%，連跌3周共2.7%；新界西CCL Mass報153.45點，按周跌2.25%，連升5周後回軟。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款