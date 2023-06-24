CCL按周微升0.39% 終止連跌三周

【明報專訊】樓價走勢持續反覆橫行，具體反映上月底至本月初二手市况的中原城市領先指數CCL，最新報166.67點，按周升0.39%，終止3周跌勢，稍為反彈。事實上，整體樓價走勢窄幅偏軟，CCL繼續在165點到168點之間反覆；以近10周計，CCL呈四周升、六周跌格局，其間累跌1.03%。
本周港元拆息升穿5厘水平，創逾15年半新高，銀行的資金成本壓力增加，本港利率有機會再上調，對二手樓價的影響將於下月中旬公布的CCL才開始反映。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，CCL本周微升，主要是受豪宅樓價反彈帶動；數據顯示，CCL（大型單位）最新報170.31點，按周升1.81%。與此同時，反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass，最新報167.33點，按周升0.05%；CCL（中小型單位）報165.95點，按周亦微升0.10%。上述CCL Mass、CCL（中小型單位）單周齊企穩，結束3周連跌。
至於四大分區，本周港島、九龍指數齊升，新界東、新界西則齊跌。港島CCL Mass報166.71點，按周升0.51%。
九龍CCL Mass報162.99點，按周升2.31%，連升兩周共2.95%。另新界東CCL Mass報176.09點，按周跌1.78%，連跌3周共2.7%；新界西CCL Mass報153.45點，按周跌2.25%，連升5周後回軟。