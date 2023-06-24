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兩內地生2.13萬租柏傲莊 預付一年26萬

【明報專訊】踏入暑期租賃旺季，不少內地生積極覓盤，帶動租賃市場，鄰近大學的沙田區再錄內地生租樓個案。位於大圍站上蓋的柏傲莊再錄內地生租賃個案，其中二期6B座中層F室，實用面積464方呎，兩房間隔，獲兩名中大女學生以月租2.13萬元承租，實用呎租46元，並以預繳一年租金方式承租，涉約26萬元，實用呎租46元。

內地生1.44萬租偉華中心兩房

中原地產分區營業經理吳啟業表示，兩名內地女學生租客，新學年將於中大升學，見屋苑樓齡新，有大型會所及商場，位置亦方便上學，即先付一年租金落實承租。業主2020年975萬元一手購入，租金回報約2.6厘。此外，鄰近沙田偉華中心亦再錄內地生租賃個案。美聯分行助理營業董事陳國良表示，沙田市中心區一帶本月暫錄40宗租務成交，較上月同期上升1倍，其中偉華中心2座低層A室，實用面積483方呎，兩房間隔，附全新裝潢，獲內地生預繳一年租金方式承租，涉17萬元，月租1.44萬元，實用呎租29.8元。業主今年初433.8萬元購入，租金回報近4厘。

環宇海灣4房2.85萬租出

另外，租務旺季到來，加快租客承租決定。中原地產分區營業經理余仲平表示，荃灣環宇海灣1座低層E室，實用面積849方呎，4房1套連儲物室間隔，零議價以月租2.85萬元租出，實用呎租約33.6元。業主去年才以1500萬元購入，租金回報2.3厘。中原地產首席分區經理楊文傑透露，鰂魚涌君豪峰高層H室，實用面積290方呎，1房連開放式廚房間隔，望山景，以1.68萬元租出，實用呎租約58元。業主2018年781萬元購入，租金回報2.6厘。

[香港地產]

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