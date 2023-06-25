HENLEY PARK首日收逾千票 超購近6倍

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，昨日是HENLEY PARK開放參觀的首個周末，不少向隅客到項目現樓參觀，截至昨晚約7時，共錄得6500人次參觀。項目昨日正式收票，共有逾1000個登記，當中包括現居於啟德的投資客，因已屆現樓，可即買即放租，集團正積極準備於日內加推應市。

現樓昨錄6500人次參觀

林氏又稱，項目低座地下連私人花園的特色戶查詢反應熱烈，昨日介紹另一款連花園特色戶單位，由著名園林設計師Yow Ko打造，位於低座C座地下B室，實用面積627方呎，3房連套房及衣帽間和工作間，連私人花園457方呎，住戶可經由客廳或飯廳及主人睡房步出花園。

朗城滙3房套實蝕近60萬易手

一手市場成焦點，二手市場較淡靜，有業主對後市仍存隱憂，蝕讓沽貨。半新盤元朗朗城滙最新錄得本月首宗成交，單位為3座低層H室，實用面積689方呎，3房連套房間隔，今年2月曾以999.8萬元沽出，惟買家未能完成交易，殺訂99.98萬元後再放售。中原地產副區域營業經理王勤學表示，上述單位早前再以1000萬元放售，至近日以995萬元再度易手，減價5萬元或0.5%，實呎14,441元。

資料顯示，原業主2018年11月以1136.6萬元購入，計算今年2月殺訂金額及交易雜費等，實際仍要蝕讓近60萬元或5.3%離場。

太古城複式戶2260萬沽 帳賺逾千萬

另龍頭屋苑鰂魚涌太古城最新錄複式戶成交，美聯物業高級營業經理范浩軒表示，該單位為金楓閣頂層連天台複式戶，實用面積1046方呎，成交價2260萬元，實用呎價21,606元。原業主1997年以約1168萬元購入，持貨約26年，帳面獲利1092萬元，物業升值約93%。

[香港地產]