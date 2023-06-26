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12焦點新盤下半年出擊 涉1.1萬伙 親海駅將登場 海盈山料快開示範單位

【明報專訊】將踏入下半年，本報統計，有機會今年7月至12月推出市場的12個主要新盤，共涉逾1.14萬個單位；至於主要戰場，除向來是新盤供應重鎮的新界西北元朗、洪水橋一帶外，市區方面聚焦嘉里（0683）牽頭發展的黃竹坑站港島南岸第4期海盈山、新地（0016）旗下啟德跑道區豪宅天璽‧海第1期，而長實（1113）旗下已獲批售樓花的油塘親海駅第1期亦枕戈待旦準備出擊。

明報記者 林可為、容婌維

還有不到一周就踏入下半年，市場氣氛雖然受美國聯儲局今年內擬再加息、俄烏戰爭未有解決曙光，以及股市波動等不明朗因素影響，但發展商下半年推盤大計，暫時未見受大影響；本報選取有機會於下半年開售的12個新盤，其中依然以新界（連將軍澳）佔最多，5盤涉5986伙， 即佔全部1.14萬伙的逾五成。

新地新界西北兩盤共涉2332伙

新地副董事總經理雷霆曾預告，集團下半年擬推出的重點新界新盤，包括早已獲批預售的元朗站The YOHO Hub C期（939伙），有機會打頭陣登場，而天水圍天榮站項目第1期，單位總數達1393伙，屬新地在天水圍繼續發展Wetland Seasons系列後的另一重頭戲，兩盤合共提供2332伙。

市區方面，黃竹坑站港島南岸繼晉環、揚海於2021年相繼開售後，市場估計由嘉里、信置（0083）和太古地產（1972）合作的港島南岸第4期海盈山，最快7月上載樓書和開放設於鰂魚涌的示範單位，勢成下半年港島豪宅新盤戰主角。

海盈山分兩期發展共800伙，實用面積約351至2291方呎，標準戶約389至1517方呎，涵蓋1房至4房間隔，主打兩房及3房，已獲批預售。

九龍方面，雖然啟德仍屬兵家必爭之地，惟長實旗下樓花期長約25個月、位處油塘東源街的親海駅第1期，擬下月開展銷售；長實營業部首席經理郭子威回應查詢稱，親海駅1期各項銷售行動準備短期內開展。

親海駅第1期提供228伙，涵蓋1房至3房等戶型，項目賣點是部分單位可享開揚維港及港島東景色。

至於下半年九龍焦點新盤，相信為新地天璽．海；項目位於啟德跑道區前端，享維港海景，分兩期發展共439伙，主打實用面積約1100至2200方呎4房戶，另設特色戶，當中8伙附設私人泳池，最大實用面積逾4600方呎。涉256伙的天璽．海第1期已獲批預售，料主力以招標形式發售。

利嘉閣研究部主管陳海潮指出，樓市受今年初通關效應刺激，出現一輪上衝後，到6月初市場因注視加息情况，而趁勢出現調整，因此令6月整體新盤銷售速度未如理想；綜合市場資訊，本月截至昨日止，暫時只錄約590宗一手成交。

分析：加息待消化 下半年銷售加快

不過，陳海潮估計，聯儲局未來最多只再加息兩次，息口應見頂，當市場消化此消息後，買家入市將加快，預期下半年，新盤銷售市况在發展商繼續採取相對貼市價的策略下，買賣量可穩步上升，將較上半年為佳。至於下半年利好樓市的因素，包括內地和海外專才客對中上價物業的支持，以及隨經濟進一步復蘇和購買力回升，新盤市道仍然獲看好，料下半年整體一手成交可回升至約8000宗，比上半年近6300宗升約27%。

[香港地產]

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