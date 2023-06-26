新盤半年成交近6300宗 按年增三成

業界分析指，今年上半年市場仍以用家主導，令整體新盤銷情仍未回復至過往般熾熱。

新地屯門大埔兩盤齊紅盤高開

綜觀上半年，市場開售的焦點新盤，包括新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2A和2B期、同系大埔白石角UNIVERSITY HILL第2A及2B期；華懋及港鐵（0066）合作的何文田站瑜一系列項目；會德豐藍田KOKO HILLS項目第3A及3B期（即KOKO ROSSO、KOKO MARE）；以及長實（1113）伙新地發展的屯門青山公路飛揚2期。

單計上述項目，至今合共錄得約3300宗成交，佔整個新盤市場約6280宗超過一半。可留意是，新地上半年主力推售的NOVO LAND第2A及2B期，以及UNIVERSITY HILL第2A及2B期，半年內累售出約1980伙，佔整體市場成交超過三成，合共套現約129億元，成為上半年「賣樓王」。

雖然港府今年上半年起陸續放寬防疫措施，亦分階段與內地通關，惟新盤交投仍較2021年上半年的近年高位為低；資料顯示，2021年上半年市場有多個大型新盤推售，包括新世界（0017）大圍柏傲莊III及路勁（1098）黃竹坑站晉環等，帶動該半年錄得8730宗成交。換言之，今年上半年新盤成交量，仍較2021年上半年低約28%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上半年推售的新樓盤以上車型樓盤、位處新界為主，可說是以「剛需盤」主導，入市買家以用家為主；與此同時，經濟仍未完全復蘇、特區政府未有「減辣」，是導致上半年整體新盤銷情，未有以往熾熱的主因。

[香港地產]