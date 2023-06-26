moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

新盤半年成交近6300宗 按年增三成

【明報專訊】本港和內地今年恢復通關，令社會、整體經濟和樓市邁向復常，綜合市場資訊，今年上半年截至昨日（25日），累積錄約6280宗一手成交，雖然較第五波新冠疫情爆發時的2022年上半年、下半年各錄4785宗及4450宗，分別增加31%和41%，惟仍較2021年上半年錄約8730宗的近年半年高位，低近三成。

業界分析指，今年上半年市場仍以用家主導，令整體新盤銷情仍未回復至過往般熾熱。

新地屯門大埔兩盤齊紅盤高開

綜觀上半年，市場開售的焦點新盤，包括新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2A和2B期、同系大埔白石角UNIVERSITY HILL第2A及2B期；華懋及港鐵（0066）合作的何文田站瑜一系列項目；會德豐藍田KOKO HILLS項目第3A及3B期（即KOKO ROSSO、KOKO MARE）；以及長實（1113）伙新地發展的屯門青山公路飛揚2期。

單計上述項目，至今合共錄得約3300宗成交，佔整個新盤市場約6280宗超過一半。可留意是，新地上半年主力推售的NOVO LAND第2A及2B期，以及UNIVERSITY HILL第2A及2B期，半年內累售出約1980伙，佔整體市場成交超過三成，合共套現約129億元，成為上半年「賣樓王」。

雖然港府今年上半年起陸續放寬防疫措施，亦分階段與內地通關，惟新盤交投仍較2021年上半年的近年高位為低；資料顯示，2021年上半年市場有多個大型新盤推售，包括新世界（0017）大圍柏傲莊III及路勁（1098）黃竹坑站晉環等，帶動該半年錄得8730宗成交。換言之，今年上半年新盤成交量，仍較2021年上半年低約28%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上半年推售的新樓盤以上車型樓盤、位處新界為主，可說是以「剛需盤」主導，入市買家以用家為主；與此同時，經濟仍未完全復蘇、特區政府未有「減辣」，是導致上半年整體新盤銷情，未有以往熾熱的主因。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款