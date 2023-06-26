HENLEY PARK加推80伙 折實均呎2.2萬

兩天累收2405票 超額9.5倍

恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，是次新價單涉80伙，當中68伙為標準分層戶、12伙地下連花園特色戶，整張價單平均提價1.5%；而項目上周六（24日）起正式接受認購，截至昨晚，兩天累收約2405票，以首兩張價單共228伙計，超額約9.5倍。

至於價單2號涉及80伙（28伙屬低座單位），實用面積250至649方呎，涵蓋開放式至3房戶，價單定價590萬至1915.7萬元，價單呎價2.19萬至3.05萬元，最高直減折扣維持10%，折實價531萬至1724.13萬元，折實呎價1.97萬至2.74萬元。

至於另外兩個市區單幢盤方面，佳明（1271）土瓜灣明雋及協成行筲箕灣傲華均未有加推；佳明營業及市務總經理馮倩平稱，明雋開放設於尖沙嘴的示範單位，過去周末兩日錄逾1500人參觀。由於近日未有大型新盤銷售，綜合市場資訊，6月至今整體新盤成交累錄只約590宗。

[香港地產]