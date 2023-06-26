moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

十大屋苑周末成交9宗 增八成

【明報專訊】過去兩日市場未有焦點新盤進行大型銷售，個別買家回流至二手市場，惟交投量仍處低水平；綜合中原和美聯兩大代理行數據，過去兩天（6月24至25日）十大屋苑錄得9宗成交，按周均告增加4宗或約八成，零成交屋苑則有4個，包括鴨脷洲海怡半島、藍田麗港城、紅磡黃埔花園及將軍澳新都城。

太古城低層3房呎售1.64萬

美聯高級分區營業經理陳彪稱，太古城新錄海天閣低層D室，實用面積759方呎，3房套間隔，原業主叫價1280萬元，議價後略減30萬元或約2%，以1250萬元沽出，實呎16,469元；原業主2001年2月以約360萬元購入，持貨22年轉手帳面獲利890萬元或約2.5倍。

鰂魚涌同區大型屋苑康怡花園亦錄成交；中原首席分區經理楊文傑稱，康怡花園G座中層04室，實用面積596方呎，3房間隔，原業主叫價1000萬元，議價後減價112萬元或11.2%，以888萬元易手，實呎14,899元；原業主1995年2月以368萬元購入單位，持貨近28年轉手，帳面獲利520萬元，單位期內升值1.4倍。

美聯高級分區營業經理李貫甡指，青衣藍澄灣新錄第6座中層C室成交，實用面積488方呎，兩房間隔，獲區內客以572.5萬元承接，實呎11,732元；原業主早於2003年以147.7萬元一手購入，持貨20年，帳面獲利約424.8萬元或近2.9倍。

內地情侶預付一年租星凱．堤岸

另暑假住宅租務旺季將臨，中原副區域營業董事梁廣成指，火炭大型屍苑星凱．堤岸將入伙，本月至今暫錄約5宗租務成交，其中第1座低層B室，實用面積337方呎1房戶，以1.58萬元租出，實呎租金約47元，新租客為一對內地情侶，為方便新學年於香港升學，先付一年租金約19萬元租入單位；業主2021年以約672萬元一手購入，享約2.8厘租金回報率。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款