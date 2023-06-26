十大屋苑周末成交9宗 增八成

太古城低層3房呎售1.64萬

美聯高級分區營業經理陳彪稱，太古城新錄海天閣低層D室，實用面積759方呎，3房套間隔，原業主叫價1280萬元，議價後略減30萬元或約2%，以1250萬元沽出，實呎16,469元；原業主2001年2月以約360萬元購入，持貨22年轉手帳面獲利890萬元或約2.5倍。

鰂魚涌同區大型屋苑康怡花園亦錄成交；中原首席分區經理楊文傑稱，康怡花園G座中層04室，實用面積596方呎，3房間隔，原業主叫價1000萬元，議價後減價112萬元或11.2%，以888萬元易手，實呎14,899元；原業主1995年2月以368萬元購入單位，持貨近28年轉手，帳面獲利520萬元，單位期內升值1.4倍。

美聯高級分區營業經理李貫甡指，青衣藍澄灣新錄第6座中層C室成交，實用面積488方呎，兩房間隔，獲區內客以572.5萬元承接，實呎11,732元；原業主早於2003年以147.7萬元一手購入，持貨20年，帳面獲利約424.8萬元或近2.9倍。

內地情侶預付一年租星凱．堤岸

另暑假住宅租務旺季將臨，中原副區域營業董事梁廣成指，火炭大型屍苑星凱．堤岸將入伙，本月至今暫錄約5宗租務成交，其中第1座低層B室，實用面積337方呎1房戶，以1.58萬元租出，實呎租金約47元，新租客為一對內地情侶，為方便新學年於香港升學，先付一年租金約19萬元租入單位；業主2021年以約672萬元一手購入，享約2.8厘租金回報率。

[香港地產]