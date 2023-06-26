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NOVO LAND 2A期入伙配合商場開幕

【明報專訊】新地（0016）旗下、屬屯門歷來最大型私宅NOVO LAND系列，最新登場的第2A期，預計關鍵日期為明年5月，樓花期不足1年。事實上，早於去年夏季開售的NOVO LAND第1A、1B期、連同部分會所設施已落成，而項目商場NOVO WALK，預計明年中開幕，即與2A期關鍵日期相若，相信2A期買家入伙時，可享受屋苑多項設施及配套，而屆時該區周邊的交通配套亦已成熟。

明報記者 容婌維

攝影 劉焌陶

NOVO LAND第2A期由3座組成，包括位處項目商場NOVO WALK上蓋的ARRESO第3、5座，以及位於屋苑地盤西南方、靠近第3期住宅大樓的CHARLOT第1座（再細分為A、B兩個分翼），合共提供929伙，主打2房戶、其次則為3房戶。項目於6月已展開銷售，至今累積售出近400個單位。

樓花期不足一年 主打兩房

新地是次部署率先以樓花推售ARRESO第3、5座共519伙，亦即較接近商場的座數，其餘單位擬留待臨近現樓時推售。

NOVO LAND系列其中一項賣點，是基座設有約4.8萬方呎商場NOVO WALK，預計明年中開幕；至於屬第2A期的ARRESO第3、5座住戶，可於1樓平台，乘搭住客升降機直達地下商場。新地表示，商場提供約40間商舖，當中餐飲佔約三成，目前出租率達85％，並已確定引入譚仔雲南米線、北京同仁堂、Circle K便利店等，而美心Food2、蘇哥清湯腩等亦有機會進駐商場，可滿足住戶日常所需。

基座商場設40間商舖

餐飲佔三成

至於示範單位，以ARRESO第3座18樓G室為藍本搭建，實用面積464方呎，2房連開放式廚房間隔，屬交樓標準示範單位。單位預設大量收納空間，在玄關位置牆身，設入牆收納空間，附抽屜、磁石版和分層收納櫃。值得留意，這組櫃收納組深度較淺，未必能擺放鞋履，戶主料需另覓空間安置鞋櫃。

開放式廚房設曲尺型工作台，並預設不少廚櫃。廚房連接間隔方正的廳區，客廳外接22方呎露台；浴室、睡房以走廊連接，主人房位處單位盡頭，外接工作平台。浴室設通風窗屬明廁，除設鏡櫃、洗手盆下的收納櫃外，在座廁後方亦設儲物槽，收納空間充足。

另外，以ARRESO第3座18樓A1室為藍本搭建的示範單位，同屬清水展示房，實用面積692方呎，3房1套間隔；單位不設玄關，惟大門旁的牆身，保留入牆收納櫃，內籠較深，有條件充當鞋櫃。廳區間隔方正具空間感，可明確劃分客、飯廳；單位廚房加設玻璃趟門，亦設窗通風，估計實際使用時與傳統梗廚無異。單位其他部分的開則與2房戶相若，均以走廊連接睡房及浴室，主人房屬套房，惟單位兩個浴室不設通風窗。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

mpfinance.com

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