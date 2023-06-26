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清水灣半島呎價橫行 徘徊1.4萬

【明報專訊】新盤搶佔市場焦點之際，將軍澳大型屋苑之一清水灣半島，6月份截至20日止，暫時錄得約5宗二手成交，平均實呎約1.43萬元，與5月份相若，意味無論成交量、呎價，均呈現橫行狀態； 屋苑一個高層兩房單位，新近減價14%後，以773萬元易手。 明報記者

近日多個新盤部署推出市場發售，利嘉閣經理鄭啟聰表示，清水灣半島新錄第6座高層C室易手，實用面積約525方呎、屬兩房間隔，可外望藍塘海峽海景、兼附裝修；原業主最初開價約900萬，議價後累減127萬或14%，以773萬元成交，實呎約14,724元。

鄭指出，上述單位原業主，於2007年以約230萬元買入單位，持貨16年，帳面獲利543萬元，物業期內升值2.4倍；而屋苑6月首20日，暫錄5宗二手成交，現時有約86個放盤。

譽．港灣4房2750萬沽 11年帳賺一成

另外，啟德全新樓盤HENLEY PARK開售在即，帶動鄰區二手私宅成交，利嘉閣分行經理薛丁武表示，新蒲崗譽．港灣新錄第1A座低層A室易手，實用面積1596方呎4房雙套間隔，望啟德河及體育園景，原業主開價3498萬元，減價748萬元或21%後，以2750萬元成交，實呎約17,231元；原業主2012年以約2520萬元買入，持貨11年，帳面獲利約230萬元或9%。

不過，二手豪宅依然不乏勁蝕；作為本港唯一「港人港地」項目的啟德1號，一個低座大單位業主要損手離場。資料顯示，啟德1號II一個低座12座單位，實用面積1583方呎，四房雙套間隔，早前連車位以4368萬元售出，實呎27593元，買家名字以普通話拼音，料為「新香港人」。

上述原業主2019年以4540萬元一手購入，及後再以336萬元購入一個車位，共作價4876萬元，帳面蝕508萬元，惟資料顯示，原業主購入時需付樓價15%雙倍印花稅，若連同代理佣金等使費，實蝕約1250萬元，料為啟德區歷年蝕讓金額最大二手成交，實際蝕幅逾25%。

啟德1號低座大戶業主損手逾25%離場

不過，亦有長情業主大幅獲利，中原地產高級區域營業經理王秀芬表示，鰂魚涌太古城6月首20日暫錄約7宗二手成交，其中綠楊閣低層A室，實用面積1114方呎3房1套間隔，以2028萬元沽出，實呎18,205元；原業主早於1992年以330萬元買入單位，帳面賺1698萬元或逾5倍。

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