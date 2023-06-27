名日‧九肚山錄首宗租賃 3房3.3萬租出

名日．九肚山暫錄4伙招租。中原分區營業經理吳嘉權表示，名日‧九肚山錄首宗租賃成交，位於1座低層B室，實用1053方呎，3房1套間隔，原叫價3.8萬元，議價後以3.3萬元租出，實呎租金逾31元，租客為本地家庭客。業主去年以約1862萬元一手購入，租金回報約2.1厘。

星凱·堤岸暫錄15宗預租

位於鐵路沿線的火炭星凱·堤岸，暫錄15宗預租個案，更吸引不少內地生租住。美聯助理聯席董事羅航星表示，星凱‧堤岸3座低層F室，實用346方呎，1房間隔，以1.55萬元租出，實用呎租44.8元，租客為就讀中大的內地生，以先付一年租金涉18.6萬元。業主2021年669.8萬元一手購入，租金回報2.78厘。

THE HOLBORN 1房呎租68元

另星凱·堤岸位於5座中低層H室，實用528方呎，兩房間隔，零議價以月租2.1萬元租出，實用呎租39.8元，租客為兩名就讀理大的內地生，以先付一年租涉25.2萬元。業主2021年975萬元一手購入，租金回報2.58厘。

另外，中原高級區域營業董事陳凱超表示，港島東THE HOLBORN高層A10室，實用277方呎，1房間隔，遠眺維港和東九龍，原叫價1.98萬元，因租客願意預繳一年租金，故減價1000元或5%、以月租1.88萬元租出，而1年租金涉約22.5萬元，實用呎租約68元，租客為本地專業人士。業主2022年以828萬元一手買入，租金回報2.7厘。

此外，將軍澳天晉2期亦錄租賃成交，利嘉閣助理分區董事蔡庭勇表示，單位為3A座低層D室，實用648方呎，3房1套間隔，租客為外區客，以約2.5萬元承租，實用呎租約39元。業主2013年以723.1萬元一手購入，租金回報約4.1厘。