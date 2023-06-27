明雋七一前夕首輪開售30伙

同日起推4伙特色戶招標

據明雋銷售資料顯示，項目將於本周五以價單形式發售首批30個單位，包括16伙開放式及14伙1房單位，折實價378.56萬至541.2萬元，折實實呎16,388至20,815元，另項目同時推出4個特色單位，於周五起至7月31日，每日招標1小時。

佳明集團營業及市務總經理馮倩平表示，明雋開價後反應熱烈，連日來示範單位參觀及入票人數理想，超額認購逾4倍，其中約四成來自土瓜灣區，亦有部分港島投資客，首張價單以即供價計，約八成單位折實價低於500萬元。

HENLEY PARK 3日收逾3500票

另一個九龍市區盤，則為恒地（0012）啟德HENLEY PARK，項目自公布價單以來，市場反應理想，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，HENLEY PARK至昨晚8時，3日內累錄得超過3500票，若以已公布價單的228伙計，超額認購約14倍。他又指，昨日周一下班時間亦有不少準買家到場，項目最新開放高座1A座29樓J室示範單位，為實用392方呎的1房連衣帽間間隔，單位睡房、廳區以活動式間隔牆分隔，戶主可隨意將室內空間靈活變化。

一手成交方面，新地（0016）大埔白石角University Hill第2B期昨招標連沽兩伙特色戶，其中優景閣第3座地下B6室，實用面積393方呎，兩房間隔連294方呎花園，成交價758.5萬元，實呎1.93萬元；另優景閣第5座15樓B1室，實用面積379方呎，1房連書房間隔連276方呎天台，成交價701.15萬元，實呎1.85萬元，項目本月至今暫時累售約21伙。

維港滙3房2636萬沽

信置（0083）及會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙I，昨售出1座11樓C室，實用966方呎，3房間隔，成交價2636萬元，實呎逾2.72萬元，項目2021年初推售至今，累沽999伙，吸金總額逾160億元。